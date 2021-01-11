نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا يوصي أغنى رجل في العالم بتطبيق سيجنال بديلًا لواتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوصى رجل الأعمال الشهير والمصنف أغنى رجل في العالم إيلون ماسك بالاشتراك على تطبيق سيجنال Signal App كتطبيق بديل للمراسلات الفورية النصية والصوتية، والفيديو عبر شبكة الإنترنت، كبديل لتطبيق واتساب Whatsapp App. وتحدث في نهاية شهر يناير 2020 عن أهم المميزات في الخصوصية التي تعطي لتطبيق سيجنال ليكون الأفضل بدلًا من واتساب، وفيسبوك ماسينجر.

أهم مميزات تطبيق سيجنال Signal App ليكون أفضل من واتساب

يوجد العديد من المميزات لتطبيق سيجنال Signal App منها أنه لا يجمع أي بيانات عن مستخدميه اللهم إلا إنه يطلع على جهات الاتصال الموجودة على الهواتف الذكية لمستخدميه حتى يعمل بصورة جيدة. وأهم الميزات أنه لا يوجد له أي سيرفرات تخزن الصور أو الفيديوهات أو المعلومات للمستخدمين على شبكة الإنترنت بل يعتمد لغة تشفير وكود بحيث يتم تحويل هذه البيانات وإرسالها إلى الهواتف الذكية الأخرى ويتم تحميلها على تلك الهواتف فقط. وعلى العكس تحديث واتساب الأخير يطلب من المستخدمين الاطلاع على الكثير من البيانات منها معرف الجهاز، والمكان الجغرافي الموجود فيه الأجهزة الذكية، وكذلك الصور والفيديوهات يقوم بتسجيلها على سيرفر مملوك لمالكه مارك زوكربيرج المالك لشركة فيسبوك.

لماذا قام مارك زوكربيرج بعمل تحديث واتساب مؤخرًا؟

حدّث مارك زوكربيرج مالك موقع فيسبوك، تطبيق واتساب من أجل بدء إدخاله في عملية التربح الإعلاني منه، وذكر في تحديث الخصوصية لـ واتس اب أنه يتم الاطلاع على مجموعة من البيانات مثل الموقع الجغرافي، ومعرف الجهاز الالكتروني، والاطلاع على الكاميرا والفيديوهات والصور وتسجيلها وحفظ نسخها منها من أجل الأغراض التجارية. كما يطلع واتس اب على العنوان الخاص بالبريد الإلكتروني والجهات الخاصة بالاتصالات المسجلة على الهاتف، وكذلك التفاعل الذي يتم على التطبيق، والبيانات الخاصة بأعطال التطبيق، وبيانات آداء الجهاز الذي يشغله، وكذلك البيانات والمعلومات الخاصة بالتطبيقات الأخرى التي تعمل على الجهاز. والتفاعل مع المنتجات المباعة على واتس اب. ومحتوى مستخدم الطرف الثالث، وتاريخ شراء الهاتف، ومعلومات اتصال المستخدم، ورقم الهاتف، واسم المستخدم، والعنوان الفعلي لجهاز المعمول، والموقع التقريبي للهاتف، والمعلومات المالية لعمليات الشراء الموجودة على هاتف المحمول الذكي. لذلك يوصي إيلون ماسك أغنى رجل في العالم استخدام سيجنال بدلًا من واتساب.