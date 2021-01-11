نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم الجديد PUBG 2021 بخطوات بسيطة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن شدات ببجي مجانا، إذا كنت تبحث عن طريقة شحن شدات ببجي بدون دفع أي أموال أو إذا كنت ممن يلعبون هذه اللعبة التي تم تصنيفها علي قوائم افضل 10 ألعاب إلكترونيه خلال 5 سنوات الماضية وتبحث عن الحصول علي شدات pubg، حيث تجد الكثيرون من الناس ممن يدخلون علي الكثير علي المواقع للبحث عن ألية شحن شدات ببجي ولكن لا يصلون عمن يبحثون عنه، لذا قمنا هنا بوضع افضل طريقة لشحن شدات ببجي والتي لا تستغرق وقت طويل لذا ندعوكم التركيز جيدا في خطوات شحن شدات ببجي.

كيفية شحن شدات ببجي مجانا

طريقة شحن شدات ببجي من الأمور التي يصعب علي الكثيرون الذين يلعبون لعبة ببجي، في البداية نوضح تعريف لشدات ببجي حيث تعد شدات ببجي هي العملة الرسمية في لعبة PUBG حيث من خلال الحصول علي تلك تتمكن من شراء أدوات لعبة ببجي التي تجعلك تصل إلى مراحل متقدمة في اللعبة مثل شراء الأسلحة أو شراء الأكسسوارات أو الملابس الخاصة باللعبة، فهي تشبه بشكل كبير لعبة FREE FIRE في عملية الشحن حيث تجد المسمي في لعبة FREE FIRE البحث عن جواهر فري فاير، لذا سنقوم في الفقرة التالية بشرح اكثر طريقة فعالة لشحن شدات ببجي مجاني.



خطوات شحن شدات لعبة PUBG مجانا

يمكنك صديقي القارئ شحن لعبة ببجي عبر استخدام تطبيق MGAMER يعمل هذا التطبيق علي جمع النقاط وتحويلها إلى عملة لعبة PUBG (شدات ببجي) تتطلب هذه الطريقة منك اتباع بعض الإجراءات والتي جاءت كالتالي:

مشاهدة بعض مقاطع الفيديو التي لا تتجاوز مدتها 10 ثواني.

المشاركة في استبيانات الرأي.

بالإضافة علي الحصول علي الهدايا التي يتم يقدمها التطبيق مثل حصولك علي 500 نقطة في حالة تنزيل التطبيق أو دعوة أصدقاءك لتحميل هذا التطبيق، وقبل اتباع هذه الطريقة ندعوك عزيزي القاري بالتأكد من حماية حسابك في اللعبة، أما في في الفقرة التالية نعد لك طريقة اخري مجانية.

افضل طريقة لشحن شدات ببجي مجاني للحصول علي الأف الشدات

هنا قد وصلنا إلي الطريقة المجانية المعتمدة رسميا وهي الشحن باستخدام تطبيق (Google Opinion Rewards) قد تجد هذا التطبيق متوفر في بلدك وقد لا تجده متوفر، فإذا كان هذا التطبيق غير متوفر في بلدك في المتجر يمكنك الدخول علي رابط تحويل متجرك إلي أمريكي، حيث يميز هذا التطبيق انه معتمد من شركة جوجل، يمنحك هذا التطبيق العديد من النقاط في حالة تحميل التطبيق والمشاركة فيه، حيث يمكنك تحويل هذه النقاط إلى شدات ببجي بطريقة شرعية.

إلي هنا قد وصلنا إلي نهاية مقالنا لذا ندعوكم بتسجيل تعليقكم حول كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم الجديد