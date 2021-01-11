نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرق بين تطبيق signal والواتس اب وأيهما أفضل للمستخدم بعد شروط الخصوصية الجديدة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق سيجنال signal واحد من أفضل التطبيقات الحديثة للمراسلة وكذلك إجراء المكالمات المشفرة، كما انه يتاح لجميع إصدارات الأندرويد وكذلك iOS، بالإضافة إلى أنظمة تشغيل كمبيوتر سطح المكتب، كما يعمل نظام سيجنال على تشفير المكالمة من الطرفين، الأمر الذي يسمح لجميع المستخدمين باستعمال التشفير عند إرسال الرسائل النصية والجماعية، وكذلك الرسائل التي تحتوي على صور وفيديوهات، وكذلك في المحادثات الهاتفية المشفرة بين مستخدمي تطبيق سيجنال وعليك أن تعلم أن تطبيق signal يستخدم بيانات الهاتف المحمول أو الإنترنت ولا يعتمد علي رقم الهاتف أو الرصيد الخاص بالرقم، ولذلك يجب على الشخص توفير بيانات الهاتف المحمول أو الإتصال بالإنترنت عند استخدامك لتطبيق سيجنال ويترتب على ذلك عدم صدور رسوم على رسائل SMS أو MMS.

تحميل تطبيق signal

يمكنك تحميل تطبيق سيجنال من خلال متجر آبل للتطبيقات Apple App Store ويعد تطبيق سيجنال متوافق مع النظام: iOS 9.0 iPhone و iPad و iPod touch.

بعد أن تقوم بتنزيل التطبيق على جهازك المحمول قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك، ثم قم بالدخول على زر تفعيل، وسوف يقوم تطبيق signal بإرسال رمز للتحقق من أن الرقم الذي تم إدخاله هو رقم هاتفك، حيث يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز من 6 أرقام، قم بإدخال الرمز في المكان المحدد له، ثم على زر الإدخال Submit.

تطبيق سيجنال يعمل على حماية خصوصيتك

يمكنك إرسال رسائل مشفرة من خلال تطبيق سيجنال وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

عليك أن تعلم أن شركة Open Whisper System والتي قامت بصناعة تطبيق signal تقوم بإستخدام البنية التحتية لشركات أخرى حتى تتمكن من إرسال الإشعارات لجميع المستخدمين عند تلقي رسالة جديدة، ويتم ذلك من خلال شركة Google على أندرويد، و Apple على iPhone، الأمر الذي يمكن هذه الشركات من تلقي الرسائل وتسربها إليها.

بعد ذلك سوف يطلب سيجنال الأذن بالدخول جهة اتصالك، فقط قم بالموافقة علي ذلك إذا كنت لا تمانع هذا، بعد ذلك سيتم إظهار جميع مستخدمي تطبيق سيجنال المسجلين من جهات الاتصال الخاصة بك.

عند رغبت في إجراء إتصال مشفر مع شخص ما، قم باختيار جهة الاتصال التي ترغب بها ثم ادخل على أيقونة الهاتف، وسوف يقوم التطبيق بطلب الإذن في استخدام المايكروفون، فيجب عليك أن تقوم بالدخول علي زر الموافقة OK.

الفرق بين تطبيق سيجنال والواتساب

قد كان معظم مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي واتس آب في تخوف شديد عندما قامت شركة فيسبوك بشراء على تطبيق واتس آب، وذلك لإمكانية استخدام شركة فيس بوك الرسائل في أغراض الترويج إلي الإعلانات من خلال أخذ نسخة احتياطية من المحادثات والوسائط الخاصة بالمستخدم وبيعها لشركات لصالح نشر الإعلانات، الأمر الذي دفع العديد من الشركات التي تدافع عن خصوصية المستخدم والبيانات الخاصة بهم من أجل تصميم تطبيق مشابهة لخواص الواتس آب مع وجود مستوى عالي من الأمان وإحدى هذه التطبيقات هو تطبيق سيجنال Signal ويمكنكم التعرف على الفرق بين تطبيق Signal وتطبيق الواتس اب من خلال عرض مميزات كل منهما.

مميزات تطبيق سيجنال Signal

يعد تطبيق Signal أحد التطبيقات الامانه بشكل كبير، حيث أن التطبيق مفتوح المصدر الأمر الذي يشجع المستخدم على التعامل مع التطبيق بثقة كاملة، كما تمكن الشركة المصنعة لتطبيق جميع المستخدمين من التأكد من مصداقية و آمان التطبيق التي يقوم Signal بتطبيقها على البيانات المرسلة من خلاله.

تطبيق سينجال يتبع أحد الشركات والمؤسسات غير الربحية، حيث أن الهدف الأساسي من تكوين هذا التطبيق هو تحقيق الخصوصية التامة لجميع المستخدمين، وحمايته من الشركات التي ترغب في إقتحام خصوصية البيانات أو المعلومات الخاصة.

ميزة أمان الشاشة، وهذه الميزة من أفضل المميزات التي يمنحها التطبيق للمستخدمين، حيث أن هذه الميزة تحول بين التطبيقات الاخرى المثبتة على الجهاز من أخذ الوسائط والمحادثات التي تتم بين أفراد مستخدمي التطبيق، وذلك لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستخدم.

تشفير الاتصالات الصوتية: وهذه الميزة تعد خاصية خاصة بالتطبيق فعند مقارنتها بتطبيق واتسابحيث ان الواتس اب لا يمتلك هذه الخاصية، حيث يعمل تطبيق سيجنال على إنشاء رقم وهمي بحيث لا يتمكن المخترقين من اختراق المكالمية عند إجراء المكالمة الصوتية المشفرة، بعد ذلك يتم تحويل هذا الرقم إلى رمزين مختلفين يظهران على شاشة كلا المستخدمين وعند تطابق كلا الكلمتين فيكون الإتصال في هذه الحالة آمن، وعند عدم تطابقهما فهنا يجب عليك معاودة الاتصال.

مميزات تطبيق واتساب

يعد واتس آب من اشهر التطبيقات المستخدمة في المحادثات، وقد إزداد عدد مستخدمي وأتس آب لعددًا هائل فاق المليار مستخدم شهريًّا، وقد قامت شركة واتس آب بالتعاون مع بعض مطوري تطبيق Signal حتى يتم تطوير نظام التشفير بشكل كامل لجميع الرسائل والوسائط التي يتم إستخدامها خلال التطبيق، بالإضافة إلى تشفير كامل بيانات المستخدم، وعلى الرغم من الأمان الكامل الذي يعطيه تطبيق سيجنال لجميع مستخدميه إلا أن واتس آب يتفوق عليه في ميزات الدردشة والتواصل المتعددة التي يقدمها تطبيق وآتس آب وعلي سبيل المثال تقديم الصور المتحركة GIFs والملصقات Sticker.