نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف آيفون 13 الجديد وسعره في السعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 13 الجديد قامت شركة أيفون بالإعلان عن هاتفها الأحدث بعد أن حققت أرباح كثيرة في الأسواق، حيث يأتي الهاتف بمميزات في الكاميرا الخلفية رهيبة يدعم بتصوير بانورامي (لغاية 63MP)، لا يدعم الهاتف منفذ السماعات الخارجية وتصنع شاشة الهاتف من زجاج كورنينج غوريلا، زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع، Ceramic Shield، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات وسعر هاتف أيفون 13 الجديد 2021.

مواصفات هاتف أيفون 13 الجديد 2021

يحتوي هاتف أيفون 13 الجديد 2021 على العديد من المواصفات وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 14. يأتي الهاتف بوزن 226 جرام. يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع نانو. يصنع الهاتف من زجاج أمامي (كورنينج غوريلا)، زجاج خلفي (كورنينج غوريلا)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ. يتوفر من الهاتف اللون الأزرق واللون الجرافيت واللون الذهبي واللون الفضي. يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء. تأتي شاشة الهاتف من نوع Super Retina XDR OLED، بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1284 × 2778 بكسل، نسبة 19.5:9 (حوالي 458 بكسل لكل بوصة). يأتي الهاتف بمعالج من نوع Apple A14 Bionic بدقة 5 نانومتر سداسي النواة، ومعالج رسومي gpu. لا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة إضافية. تأتي ذاكرة التخزين بدقة 256/512 جيجابايت، NVMe، والذاكرة العشوائية بدقة 8 جيجابايت. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية حيث تأتي الكاميرا الاولي بدقة 12 ميجا بكسل، 26mm (عريضه), 1.7µm, dual pixel PDAF, OIS، وفتحة عدسة f/1.6، تأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، 65mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom، فتحة عدسة f/2.2، تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل، 120˚, 13mm (عريضه جدا)، فتحة عدسة f/2.4، تأتي الكاميرا الرابعة من نوع – TOF 3D LiDAR scanner (مستشعر عمق) بالإضافة إلى فلاش ليد. تأتي الكاميرا الامامية للهاتف مزدوجة حيث تأتي الاولي بدقة 12 ميجابكسل، 23mm (عريضه)، فتحة عدسة f/2.2 تأتي الكاميرا الثانية من نوع SL 3D, (مستشعر العمق / القياسات الحيوية). تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة، شحن سريع للبطارية بقدرة 18W، وشحن لاسلكي مع شاحن MagSafe‏ بقدرة تصل إلى 15W. يدعم الهاتف مكبرات صوت ستيريو. يدعم الهاتف أجهزة الاستشعار Face ID، ماسح ضوئي بتكنولوجيا LiDAR، مقياس للضغط الجوي، جيروسكوب ثلاثى المحاور، مقياس تسارع، مستشعر التقارب، مستشعر الإضاءة المحيطة.

أسعار الهاتف

سوف نتعرف على أسعار هاتف أيفون 13 الجديد 2021 وهي كالتالي:-