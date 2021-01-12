تردد قنوات بي إن سبورت الجديد 2021 ضبط تردد beIN SPORTS على نايل سات

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عمر شويل - جدة تردد قنوات بي إن سبورت الجديد 2021 وطريقة ضبط تردد beIN SPORTS على نايل سات، مجموعة قنوات بي إن سبورت هي باقة من القنوات الرياضية التي انطلقت في بدايتها مُتمثلة في قناة الجزيرة الرياضية، والتي انبثقت من قناة الجزيرة القطرية في أوائل القرن الحالي وبالتحديد في عام 2003، ثم تحولت في عام 2005 إلى باقة من القنوات الرياضية لتصبح بي إن سبورت أهم قناة رياضية في العالم العربي والشرق الأوسط في الوقت الحالي، حيث تعتبر أنها قناة رياضية عالمية ناطقة بالعربية لما تقدمه من بطولات عالمية من مُختلف الدوريات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية، لذا دعونا نتعرف على ترددات جميع قنوات beIN SPORTS على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قنوات بي إن سبورت الجديد2021

تم تغيير تردد قنوات بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة إلى 12604، وهو نفس تردد قنوات beIN SPORTS hd1 ،hd4 hd10، كما تم تغيير تردد قنوات beIN SPORTS الخمس hd5 ،hd6 ،hd7 ،hd8 ،hd9 إلى 11054، أما التردد الجديد لقنوات beIN SPORTS hd1، hd2، hd3، hd2max، hd3max فهو 11013، على أن يتم ضبط إعدادات الاستقبال في كل القنوات ليكون مُعدل تصحيح الخطأ 2/3 استقطاب الموجة أفقي H ومُعامل الترميز 27500.

قناة بي إن سبورت الموسوعة الرياضية

قناة بي إن سبورت الموسوعة الرياضية العملاقة المٌفضلة لدى جميع قاطني الدول العربية، تقوم بتقديم وإذاعة العديد من البطولات الخاصة بجميع الألعاب، ومن البطولات الخاصة بكرة القدم كأس العالم، كأس العالم للقارات، كأس العالم للأندية، كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الأفريقي، كأس الاتحاد الأفريقي، دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي، تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 (أوروبا)، والدوري الأسباني والإيطالي والفرنسي بالإضافة إلى الدوري الإنكليزي، لذا يهتم جميع عشاق الرياضة في الوطن العربي بضبط تردد قنوات بي إن سبورت الجديد 2021 لمتابعة أبرز الأحداث الرياضية والعالمية.

تتميز قناة بي إن سبورت بتقديم فئة من أفضل وأهم مُقدمين ومُعلقين المباريات في الوطن العربي لمشاهديها عشاق الرياضة وخاصة كرة القدم، ومن ضمن مُعلقي باقة قنوات beIN SPORTS عصام الشوالي، يوسف سيف، أحمد الطيب، علي محمد علي، رؤوف خليف، ومن أبرز ضيوف ومحللي البرامج الرياضية هناك ألساندرو ألتوبيلي (محلل الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا)، نبيل معلول (محلل )، طارق الجلاهمة (محلل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا )، محمد ابوتريكه (محلل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا)، وائل جمعه (محلل الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا)، حسام الحج علي (محلل الدوري الإيطالي ودوري أبطال أفريقيا)، هيثم فاروق (محلل الدوري الألماني ودوري أبطال أفريقيا)، والكثير من المُحللين المتميزين.