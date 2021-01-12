نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل الجديد pubg mobile برقم 1.2 لشهر يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تحديث ببجي موبايل الجديد يناير 2021 بعد أن تم الإعلان رسمياً عن إطلاق الإصدار رقم 1.2 للعبة pubg mobile الأصلية، حيث أعلنت اللعبة لكافة اللاعبين إمكانية اللعب الآن بوضع القوة الرونية الجديد من أجل خوض تجربة قتالية جديدة، حيث يمكن خوض التحدي في وضع درع القوة من أجل اختبار ساحة معركة تكنولوجية ضمن التحديث الجديد لببجي موبايل.

ومن المقرر وفقاً للإعلان الرسمي لموعد تحديث لعبة ببجي موبايل أن يتم صدور تحديثات لعبة بوبجي الجديدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 12 يناير 2021م، ويجب العلم أنه لن يتم قطع السيرفر أو الخادم لإجراء التحديث الجديد، وقبل البدء في تنزيل تحديث اللعبة الجديد يجب توفير 615 ميجابايت من مساحة التخزين لأجهزة أندرويد، كما يجب توفير 1.5 جيجابايت للهواتف ذات نظام تشغيل iOS.

تحديث ببجي موبايل الجديد

تعتبر لعبة ببجي موبايل العالمية من أكثر الألعاب القتالية شهرةً في كافة أنحاء العالم، فهي لعبة قتال للهواتف الجوالة معتمدة رسمياً، حيث يتم الهبوط في ساحة المعركة مع مئات اللاعبين الآخرين، وتوفر اللعبة تجربة قتال كلاسيكية أصلية بواسطة مسارات الأسلحة والضوابط الخاصة بالتحكم الفائق الواقعي، ويمكنك استكشاف العديد من العناصر بساحة المعركة والاستماع بالخرائط والمباني التي تحاكي الحياة الواقعية.

وقد أعلنت اللعبة عن حصول القائمين بتنزيل تحديث لعبة ببجي الجديد الذي يتضمن العديد من المزايا الجديدة برقم إصدار 1.2 خلال الفترة من 12 يناير 2021 وحتى 17 يناير 2021م على (2888 BP) + (100 AG) + حقيبة ظهر أكوليت أوف جاستيس ثلاثية الأبعاد.

أوضاع لعبة ببجي موبايل الجديدة

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إطلاق أوضاع لعب جديدة بخاصية القوة الرونية اعتباراً من 12 إلى 7 مارس 2021م، فعليك اختيار القوة المناسبة لك وجمع شظايا الرون، ومن ثم إطلاق قوتها لكي تصبح الفائز الأخير في ساحة المعركة، كما عليك اختيار خريطة إرنغل عند دخول اللعبة لبدء أسلوب اللعب الحصري للخريطة، ويمكن الحصول على طاقة الرون التي يتم استهلاكها عن طريق المباريات.

كما أعلنت عن وضع درع القوة الجديد الذي سيتم إصداره في إيفوجراوند اعتباراً من تاريخ 5 فبراير 2021م، حيث تم صناعة درع القوة الجديد عالي التقنية في خريطة ليفيك، ويتم صنع الدرع عن طريق إحضار كريستال النانو ومخطط الدرع إلى قاعدة ماتريكس، وسوف تحصل على فرصتين إضافيتين لإعادة إنعاش نفسك أو أعضاء الفريق الخاص بك خلال المباراة، كما ستتاح لك إمكانية المشاركة في فعاليات ماتريكس.

وقد جاء ضمن تحديث ببجي موبايل الجديد بأنه يمكن إعادة زملاء الفريق الواحد إلى الحياة بمحطات الأبحاث، حيث يستطيع اللاعبين العودة مرة أخرى للحياة مرتان، ويمكنك اختيار إعادة نفسك أو زملائك إلى الحياة خلال المباراة، ويمكنكم الآن دخول موقع ببجي الرسمي من أجل تنزيل تحديث ببجي الجديد المتوفر حالياً، كما يمكنكم من خلال اللعبة التعرف على البنادق الهجومية ببجي وأسلحة ببجي الخفيفة وتجربة اللعبة بالتحديث الجديد.

ببجي المترو الملكي الجديد

أعلن اللعبة عن إتاحة المترو الملكي الجديد بعد إجراء التحديث اليدوي اللازم للعبة حفاظاً على تقاليد الموسم الخاصة باللعبة، حيث سيتم إعادة تعيين التصنيف والمخزون الخاصين باللاعب في المترو الملكي مع بداية الفصل الجديد، ولكن سيتم الاحتفاظ بالشهرة وتفضيل الشخصيات من غير اللاعبين دون إجراء تغيير.

وسيتم إتاحة مكافآت جديدة في الفصل الجديد، كما تمت إضافة تصنيفات بشكل أسبوعي بما في ذلك التصنيفات الخاصة بالغنائم والهزائم، ويمثل نظام الشرف الجديد قوتك في المترو الملكي، ويمكن الحصول عليه من خلال الانتصار على اللاعبين أو التقاط عناصر الشرف، وسيتم رفع مستوى الشرف لدى اللاعب عند وصوله إلى أقصى حد للشرف الذي يمكن الحصول عليه عن طريق إتمام المهام الأسبوعية للنظام.