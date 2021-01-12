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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة On Time Sport HD الجديد 2021 على النايل سات ومباريات اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة On Time Sport HD الجديد على القمر الصناعي نايل سات، اهم قنوات الرياضية في الوطن العربي التي تذيع مباريات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا ما قبل دور المجموعات، إضافة علي ذلك بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر المقرر انطلاقها غداً الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يناير 2021 كما تنقل قناة اون تايم سبورت كافة مباريات بطولة كأس مصر ومباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.
تردد قناة On Time Sport HD الجديد على القمر الصناعي نايل سات
يتمكن المواطنين من كافة أنحاء العالم ضبط إشارة البث الخاصة بترددات قنوات On time sport HD لمتابعة المباريات الدولية والمحلية ومتابعة أهم البرامج الرياضية التي لها صدي واسع في الوطن العربي نظراً لتفاعل المشاهدين مع هؤلاء الإعلاميين والصحفيين الكبار مثل إمبراطور التعليق في الوطن العربي مدحت شلبي والكابتن احمد شوبير، إضافة علي ذلك الإعلامي سيف زاهر، كما تضم القناة نخبة واسعة من المحليين امثال الكابتن (طه اسماعيل، حازم إمام، اسماعيل يوسف، محمد زيدان، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، ايمن يونس، محمد ابو العلا)، والعديد من النجوم الأخري، كما أعلنت إدارة قنوات اون تايم سبورت عن إنطلاق القناة الثالثة الرياضية التابعة لسلسة قنوات اون تايم سبورت 3، والتي جاءت بعد On time sport 2.
تردد قناة اون تايم سبورت الأولي HD
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12654
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
تردد قناة اون تايم سبورت الثانية HD
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11449
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
تردد قناة اون تايم سبورت الثالثة HD
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12303
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
اهم برامج اون تايم سبورت
- جمهور الثالثة تقديم ابراهيم فايق.
- مساء اون تايم سبورت تقديم مدحت شلبي.
- ستاد أون تايم سبورت تقديم احمد شوبير والكابتن سيف زاهر.
اهم مباريات الدوري المذاعة على قناة اون تايم سبورت
تعد أهم مباريات اليوم المذاعة علي قنوات اون تايم سبورت مبارة الزمالك والمصري البورسعيدي والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءاً، بالإضافة إلي مبارة نادي الأهلي والإنتاج الحربي المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة On Time Sport HD الجديد 2021 على النايل سات ومباريات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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