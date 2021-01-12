نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 12/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 12/1/2021 يبحث الكثير من الأشخاص حولي أسعار الدولار في سوريا من خلال التعاملات اليومية في البنوك التي تمت بسعر البيع وسعر الشراء حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بنسب طفيفة من خلال التعاملات التي تمت في الأسواق الموازية

وبالتالي استقر في البنوك وأفضل الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها حيث لا يوجد استقرار في سعر الليرة السورية بشكل يومي، وبالتالي تختلف الأسعار كثيراً من خلال التعاملات اليومية في البنوك والسوق الموازي حيث سجل سعر الدولار في السوق الموازي بسعر الشراء 2840 أما بالنسبة لسعر البيع 2865 لهذا سوف ها متابع معكم من خلال السطور القادمة اسعار الدولار في سوريا من خلال التعاملات اليومية.

سعر الدولار في سوريا

من خلال التعاملات التي تمت خلال الفترة الماضية أكدت بعض الدراسات أنه حدث خسائر كبيرة في الاقتصاد السوري لعام 200 منذ عام 2011 وحتى بداية العام الجديد 2021 تصل الى حوالي 530 مليار دولار وهذا يصل إلى ضعف الناتج المحلي لعام 2010 حيث أكدت بعض البحوث والدراسات أن الديون إرتفعت إلى 208 بالمائة في ظل ارتفاع العملة المحلية حوالي 97% طوال هذه السنوات وبالتالي وصلت نسبة البطالة إلى 42% بشكل كبير.

اسعار الدولار اليوم

يهتم الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بمتابعة أسعار الدولار في سوريا بسبب عدم استقرار الوضع الحالي بعد انتشار الوباء ظهور سلالة جديدة، وبالتالي الصمت بشكل كبير على اقتصاد البلاد والدفاع الأسعار بشكل كبير للغاية وأثر أيضا هذا الأمر على اقتصاد العالم كله

لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم اسعار الدولار في سوريا من خلال التعاملات اليومية، حيث يهتم الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال متابعة اسعار الدولار بشكل يومي لتجنب التعرض للخسائر الكبيرة ومعرفة التعاملات التي تمت في البنوك داخل سوريا حيث تختلف الأسعار كثيرا يوما بعد يوم.

سعر الدولار في سوريا اليوم

يمكنكم الاطلاع على أسعار الدولار في سوريا سعر البيع وسعر الشراء من خلال التعاملات اليومية من خلال السطور القادمة ومعرفة الأسعار بشكل مفصل واليكم الأسعار كالاتي: