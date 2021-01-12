نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الجديد والتجسس على المستخدمين هل هو حقيقة ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تطبيق واتساب الجديد، انتشر في الساعات القليلة الماضية انتشار خبر تحديث واتساب الجديد عن مشاركة خصوصيات المستخدم على الواتساب لتطبيق فيسبوك، فإن الشركة المالكة لكلاهما هي شركة واحدة، مما أثار غضب الكثير من المستخدمين لقلة الخيارات المحدودة في ذلك التحديث، إذ أنه إذا لم يوافق مستخدم الواتساب على ذلك الشرط يتم إيقاف حسابه بعد فترة، لذلك ما هو ذلك التحديث؟

تحديث تطبيق واتساب الجديد

وفر واتساب تطبيق حديث في الفترة الماضية وهو عبارة عن إجبار مستخدم واتساب لمشاركة خصوصياته على الفيس بوك، وهو ما أثار غضب المستخدمين لذلك توجه البعض منهم لاستخدام تطبيق تليجرام وتطبيق سيجنال، ومن المفترض البدء في تنفيذ ذلك التحديث بدايةً من يوم 8 من شهر فبراير 2021، وبذلك يوفر التطبيق مدة شهر للموافقة على الشروط الجديدة قبل حسابات المستخدمين.

أسئلة عن تحديث واتساب الجديد

وهذه بعض الأسئلة الموجهة عن تحديث واتساب الجديد وهي:

هل واتساب قادر على قراءة الرسائل الخاصة؟

لن يتمكن التطبيق من ذلك فإن الرسائل بين الطرفين تظل مشفرة والمستخدم فقط قادر على قرائتها.

هل يجب منح الحق في الوصول إلى الموقع؟

يسمح للمستخدم الموافقة على منح الإذن بالوصول من عدمه، ولكن يظل التطبيق في حالة عدم تفعيل تلك الخاصية بقراءة رموز المنطقة أو IP للوصول للموقع الجغرافي وهو ما يشكل صعوبة لدى المستخدمين.

هل من اللازم حذف الحساب بشكل نهائي؟

لن يسمح واتساب بحدوث ذلك حتى يتم انتقال جميع المستخدمين لمنصة أخرى، فهو لن يسمح بمشاركة الرسائل الخاصة لينتقل جميع المستخدمين وحذف الحساب.

البيانات التي سيشاركها واتساب؟

تعتمد الإجابة على تحديث سياسة واتساب الجديدة في مشاركة البيانات والتي لن تكون الرسائل أو الفيديوهات الخاصة بالمستخدم، ولكن سيقوم بمشاركة الاهتمامات الخاصة بك، وطريقة التفاعل مع الآخرين، المدة المفترض قضائها على التطبيق، والميزة المستخدمة بشكل أكثر على التطبيق سواء المحادثة الفردية أو الجماعية، أو المكالمات.

السياسة الجديدة لواتساب تعتبر خرق للخصوصية؟

بالتأكيد لن يقوم واتساب بذلك، ولكنه يسمح بمشاركة بعض الاهتمامات وبيانات خاصة من خلال فيس بوك، وفي حالة عدم الشعور بالراحة مع ذلك يمكن للمستخدم مغادرة التطبيق بأي وقت واستخدام غيره.