نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق Signal بديل تطبيق Whatsapp لرافضي تحديث واتساب الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق Signal بدلًا من تطبيق Whatsapp، تطبيق سيجنال الذي أصبح رائجًا في الفترة الأخيرة بشكل واضح نتيجة لتحديث تطبيق واتساب الجديد الذي يسمح بمشاركة الكثير من الاهتمامات على تطبيق فيسبوك وهو ما أثار القلق لدى بعض المستخدمين لتطبيق واتساب، لذلك تم الاتجاه لتنزيل تطبيق Signal وظهر ذلك جليًا في أعداد الأفراد من الهند الذين قاموا بتحميل التطبيق وهم الفئة لأكثر تحميلًا لتطبيق واتساب، ومما نجد الآن يفترض أن يكون أكثر التطبيقات الشائعة في الاستخدام الفترة القادمة فكيف يمكن استخدام تطبيق سيجنال؟

تنزيل تطبيق Signal

يتم تحميل تطبيق سيجنال من متجر بلاي، ويتواجد لمستخدمي أيفون وأي باد وأي تاتش على نظام تشغيل iOS 9.0 أما لمستخدمي الأندرويد فهو يعمل على نظام تشغيل Android 4 فيما فوق.

بعد تحميل التطبيق وفتحه يتم الضغط على زر موافق ومن ثم تسجيل رقم الهاتف المحمول بعد ذلك، ويتم إرسال رسالة نصية من 6 أرقام يتم تسجيلها في المربع المخصص ومن ثم الضغط على إرسال، ويطلب بعض الأذونات المطلوبة يتم الموافقة عليها، ويطلب الموقع بعد ذلك وضع صورة خاصة بك والاسم الخاص بك، ليظهر قائمة جهات الاتصال على الهاتف المحمول خاصتك.

مميزات تطبيق سيجنال

كما أن تطبيق سيجنال يحمل بعض المميزات الأخرى مثل:

يسمح بإرسال الرسائل سواء الصوتية أو النصية أو الفيديوهات بين الطرفين مع تقنية تشفير الرسائل. كما أنه يتيح إمكانية استخدامه كتطبيق افتراضي وذلك يعني إمكانية الاحتفاظ بالرسائل القصيرة ورسائل التطبيق في تطبيق واحد. وفي حالة الرغبة بإنشاء رسالة يطلب التطبيق الإذن للوصول لجهة الاتصال المرغوبة أو يمكن إدخالها يدويًا.

استخدام تطبيق signal

لاستخدام تطبيق سيجنال لبدء مكالمة صوتية يتم الضغط على جهة الاتصال المرادة والنقر على زر الهاتف وبمجرد قبول الطرف الآخر المكالمة، هنا يظهر لباقي المستخدمين رمز قفل بجانب الهاتف، وذلك أيضًا لبدء مكالمة فيديو.

لكتابة رسالة لجهة اتصال ما يتم تحديد تلك الجهة واختيار رمز القلم للبدء بكتابة الرسالة، وكذلك تظل الرسائل مشفرة بين الطرفين.