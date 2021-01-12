نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في برنامج سيجنال بديل الواتس أب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج سيجنال ، والذي أصبح محط أنظار الكثير من المستخدمين، لم يكن يعرف هذا البرنامج إلا قلة قليلة جدا ولكن اشتهر هذا البرنامج بسبب تحديثات الواتس أب، والذي أعلن في التحديث الجديد عن شروط خصوصية جديدة، وقد أدت بدورها إلى جدل كبير بين مستخدميه في العديد من دول العالم وفي مقدمتهم روسيا وتركيا، حيث تقوم هذه الشروط بالتأثير على أمان المستخدمين من ناحية خصوصيتهم، وسيتم أيضا إجبارهم على الموافقة على هذه الشروط وإلا سيتم حذف حساب المستخدم من التطبيق بتاريخ الثامن من شباط المقبل، والهدف من هذه الشروط هو وضع كافة المعلومات المتعلقة بالمستخدم في متناول اليد لدى الشركة الأم.

التسجيل في برنامج سيجنال

أعلنت شركة فيسبوك أن تطبيق واتس أب يعود إلى ملكيتها وأن هي التي وضعت الشروط التي تحدثنا عنها في مقدمتنا، وقالت أيضا أن سبب وضع هذه الشروط هي لأغراض دعائية وإعلانية ويتم بيعها إلى الشركات الأخرى، ولهذا السبب قام الكثير من الناس باللجوء إلى برنامج سيجنال، ويتميز برنامج سيجنال أنه أكثر أمانا من التطبيقات الأخرى، وبرنامج سيجنال هو تطبيق مملوك من شركة غير ربحية هدفها الأول والأخير هو أن تجعل الاتصالات متاحة للجميع، وأن لا تكون مملوكة لأحد ولكي لا يتم استخدامها من قبل الشركات لأسباب ربحية، ويمكنكم تحميل برنامج سيجنال لهواتف الآندرويد من تطبيق جوجل بلاي، أو كما يسمى متجر بلاي ستور ، كما يتم تنزيل التطبيق من متجر آبل لهواتف الآيفون وأجهزة الآيباد، وفيما يخص خطوات التثبيت بسيطة جدا كالآتي:

أولا ندخل إلى تطبيق جوجل بلاي أو متجر آبل

بعدها نبحث عن اسم البرنامج

ثم بعد ذلك تظهر لنا نتائج البحث

نضغط على أيقونة البرنامج

نقوم بالضغط على الكلمة تثبيت

وسيتم التثبيت خلال ثواني معدودة

بالنسبة لهواتف الآيفون يمكنكم التثبيت من خلال متجر أبل، ويمكنكم تطبيق الخطوات التي قمنا بذكرها سابقا لتثبيت برنامج سيجنال من خلال متجر أبل.

مميزات تطبيق سيجنال للمراسلات الفورية

لا يطلب الكثير من المعلومات من المستخدم

لا يمكن لأي شخص أن يدخلك مجموعة بدون موافقتك على طلب الانضمام

عندما تضع رقمك في البرنامج سيرسل لك رسالة فيها 4 أرقام هذه الأرقام هي رمز يوضع في المكان المخصص له لتأكيد طلب التسجيل، ومن ثم تقوم بالنقر على كلمة متابعة، وستتم عملية التسجيل وهذه الميزة هي للحفاظ على أمان حسابك الشخصي.

كيف بدأت مشكلة تطبيق الرسائل الفورية واتساب

أصدرت شركة الفيسبوك بيان بخصوص المشكلة الأخيرة والمتعلقة في تطبيق المراسلة الفورية واتساب، وبحسب البيان الذي نشرته فإن التحديثات الجديدة لا تؤثر على أمان المستخدمين، كما لا تؤثر على المراسلات ما بين الأشخاص، و الاطلاع على الاتصالات أيضا، كما أن التحديث الأخيرة، لن تكون إلزامية للأشخاص، الذين لا يريدون القبول بالتحديثات الأخيرة، وأضافت أيضا أن التحديثات تشمل فقط إمكانية اطلاع المعلنين على أرقام الهواتف وإمكانية التواصل مع العملاء لديهم، بقصد التسويق والبيع والشراء، في حين أنه لا يمكن لأي شخص الاطلاع على بيانات المستخدمين في الوات ساب، تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول عبر حكوماتها رفضت هذه التحديثات جملة وتفصيلا، ودعت شعوبها إلى تغيير تطبيق الواتساب واستبداله بتطبيقات محلية أو تطبيقات شبيهة بالواتس اب، على سبيل المثال تطبيق سيجنال.