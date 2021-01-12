نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق سيجنال “بديل واتساب” طريقة تثبيت سيجنال على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح تطبيق سيجنال للمحادثات هو محط أنظار العديد من مستخدمي الهواتف الذكية والإنترنت في كافة أنحاء العالمن خاصة بعد أن قامت شركة فيسبوك بالإعلان عن تغيير سياسية الخصوصية الخاصة بتطبيق المحادثات الشهير التابع لها والذي يحمل اسم واتساب، حيث يعد تطبيق سيجنال هو أحد أكثر التطبيقات الخاصة بالمراسلة الأكثر أماناً في الوقت الراهن، خاصة أنه يعتمد على ميزة التشفير من طرف إلى الطرف الأخر لجميع المحادثات بأنواعها، حيث أن تطبيق سيجنال أصبح العديد من مستخدمي الهواتف الذكية يستخدمونه الآن، فتطبيق سيجنال هو تطبيق مفتوح المصدر، وقد حصل التطبيق على العديد من الموافقات من الهيئات والمؤسسات المهتمة بخصوصية المستخدمين، ويعتبر أحد أهم التطبيقات التي تنافس تطبيق واتساب، وهو تطبيق سهل الاستخدام.

تطبيق سيجنال

ويتم استخدام تطبيق سيجنال عبر الهواتف الذكية من خلال استخدام رقم الهاتف الخاص بك وجهات الاتصال من أجل التواصل مع من يملكون حساباً في تطبيق سيجنال مع جهات الاتصال الخاصة بك، ويمتاز تطبيق سيجنال بأنه تطبيق يعتمد على تشفير المحادثات والرسائل النصية والمسموعة والمقروءة حيث يعتمد على تقنية التشفير من طرف إلى طرف، كما أنه حتى هذه اللحظة لايحتوي على أي آليات خاصة بتتبع المحادثات والمستخدمين، والإعلانات وغيرها من الأشياء التي لها علاقة بخصوصية المستخدمين.

بداية ظهور تطبيق سيجنال

وقد تم البدء في تطوير وإطلاق تطبيق سيجنال عام 2013، جيث قامت العديد من المنظمات التي تعمل على حفظ خصوصية المستخدمين بدعم هذا التطبيق، كما حظى تطبيق سيجنال بالدعم من قبل براين أكتون مؤسس تطبيق واتساب، والذي كان قد قام بترك واتساب بعد خلاف حدث بينه وبين إدارة شركة فيسبوك المالكة حالياً لتطبيق واتساب.

سبب شهرة تطبيق سيجنال للمحادثات الفورية

وزادت شهرة تطبيق سيجنال للمحادثات بعد أن قام مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك بحث متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام تطبيق سيجنال حيث ذكر إيلون ماسك في تغريدة له على موقت التواصل الاجتمالي تويتر بقوله Use Signal ليبدأ العديد من متابعي إيلون ماسك في نشر هذه التغريدة ومشاركتها، وأيضاً تثبيت تطبيق سيجنال الخاص بالمحادثات الفورية.

تطبيق سيجنال لأجهزة أندرويد وآيفون

ويتوافر تطبيق سيجنال لكافة الأجهزة الذكية، والتي تعمل بنظام أندرويد اجهزة هواتف آيفون التي تعمل بنظام IOS، حيث يمكن تنزيل تطبيق سيجنال وتثبيته على أجهزة الجوال والهواتف الذكية من خلال متجر جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، ويتطلب التطبيق نظام أندرويد 4.0 أو أحدث.

طريقة تثبيت تطبيق سيجنال على هواتف أندرويد

ومن أجل الحصول على حساب في تطبيق سيجنال وتثبيته على أجهزة أندرويد الخاصة بكم فهي مشابهة تماماً إلى طريقة تثبيث تطبيق واتساب، فكل ماعليكم هو القيام باتباع الخطوات التالية من أجل أن يكون التطبيق لديكم ويعمل معكم: