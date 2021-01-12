نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الجديد لبرنامج واتس آب وأفضل بديل لتطبيق واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحديث الجديد لبرنامج واتس آب، أصدر برنامج واتس آب الالكتروني توضيحاً هاماً بِشأن تغيير السياسة العامة لخصوصية مستخدمي البرنامج، والتي أثارت حالة من الخوف لدي البعض من استخدام البرنامج والقلق من انتقال البيانات الشخصية الخاصة بكل فرد الي أي حساب أخر عبر الفيس بوك، مما أحدث نوعاً من الضجة بعد الإعلان عن هذا التحديث الجديد لبرنامج واتس آب، مما أدي الي ذهاب الكثيرون الي إعلانهم للبحث عن تطبيقات تشبه برنامج واتس آب، والتي تكون بديل مناسب وبعيد عن الشبكة التي تمتلكها فيسبوك، وسوف نوضح لكم تفاصيل التحديث الجديد لبرنامج واتس آب، وما هو أفضل بديل لتطبيق واتس آب.

تفاصيل التحديث الجديد لبرنامج واتس آب

صرح المتحدث الرسمي لبرنامج واتساب أن مبرمجي شركة واتس آب، قد قاموا بتحديث سياسة الخصوصية والتي تهدف من هذا التحديث الي تمكين وسيطرة الشركات التي تفضل تقديم الخدمات الخاصة بها من خلال برنامج واتساب في المستقبل، علي أن تكون هذه الخدمات عبر استضافة مخصصة ذات طابع أمني عبر الشركة الرئيسية “فيسبوك” من أجل تحسين تواصل هذه الشركات مع العملاء التابعين لها عبر برنامج واتساب.

وقد أكد مبرمجي وفريق عمل تطبيق واتس آب، أن التحديث الجديد في برنامج واتس آب لا علاقة له بإحداث تغيير فيما يخص مشاركة البيانات الشخصية من واتساب الي فيسبوك، ولا يؤثر تحديث واتس آب علي خصوصية التواصل اليومي لجميع المستخدمين سواء مع الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة وذلك بجميع الدول المختلفة بالعالم.

أفضل بدائل لبرنامج واتس آب

يبحث الكثير عن بدائل آمنة لتطبيق واتساب من حيث الاستخدام وفعالية الأمان تودي نفس الغرض من الاستخدام، وسوف نعرض عليكم أفضل بدائل لبرنامج واتس آب:

برنامج لاين ماسنجر line messenger

برنامج لاين ماسنجر هو أحد البرامج الإلكترونية التي يتم استخدامها كتطبيق بديل لبرنامج واتساب، حيث يتميز بالجودة العالية في إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من شخص لأخر، وإمكانية إجراء مكالمات دردشة جماعية مع الأهل والأصدقاء، ويصلح برنامج لاين ماسنجر لجميع أنظمة التشغيل عبر الجوال سواء أندرويد أو آيفون أو كمبيوتر، ويتميز تطبيق لاين ماسنجر بمنح مزيد من الأمان والثقة في تبادل البيانات والاستخدامات الشخصية المختلفة، علماً بأن برنامج لاين ماسنجر برنامج ياباني يستخدمه أكثر من نصف مليار شخص علي مستوي العالم.

برنامج كيك ماسنجر kik messenger

من أفضل بدائل برنامج واتس آب هو برنامج كيك ماسنجر، حيث يفي نفس الغرض من استخدام تطبيق واتساب لجميع الخدمات الخاصة بالتراسل الفوري بين الأشخاص، ولا يحتاج تطبيق كيك ماسنجر الي التسجيل برقم هاتف خصيصاً بل يتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بكل فرد، كما يحتوي التطبيق علي متصفح بحث سريع، بالاضافة الي انه لا يشغل مساحة كبيرة من هاتف كل شخص.

برنامج واير wire

من البرامج البديلة لتطبيق واتساب هو برنامج واير، الذي يتميز بوجود إرسال مشفر لبيانات المستخدمين للصور أو الفيديوهات التي يتم تبادلها من شخص لأخر، ويتميز بخاصية voip التي تعد من أفضل تقنيات نقل الصوت، كما أن البرنامج يدعم اللغة العربية لجميع المستخدمين بأي منطقة، كما أنه يحتوي علي ميزة الدردشة الجامعية والفردية مثل برنامج واتساب في الاستخدام.

برنامج سيجنال ماسنجر signal messenger

يتميز برنامج سيجنال ماسنجر بأنه بديل مميز لبرنامج واتس آب، والذي يتميز تشغيله بالحصول علي خدمة eng to end encryption والتي تمنع وجود أي ثغرات أو اختراقات لبيانات المستخدمين اليومية، ويعمل علي إحداث تشفير تام لجميع الفيديوهات أو الصور المتنقلة من حساب الي حساب أخر بين مستخدميه.