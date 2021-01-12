هيونداي تحتل قمة السيارات المرخصة في وحدات المرور

احتلت العلامة التجارية هيونداي قمة السيارات الركوب المرخصة خلال شهر ديسمبر 2020، بحسب التقرير الرسمي الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى. وأوضح التقرير الذي حصل كونتكت كارز على نسخه منه، أن العلامة الكورية هيونداي احتلت المرتبة الأولى لسيارات الركوب الملاكي والأجرة بعدد 2542 مركبة مرخصة خلال شهر ديسمبر الماضي. وجاءت في المركز الثاني العلامة الصينية إم جي بإجمالي 2283 مركبة مرخصة، تليها رينو في المركز الثالث بواقع 2232 مركبة. وفي المركز الرابع دخلت نيسان بـ 1649 مركبة مرخصة واخيرا في المركز الخامس شيفروليه بـ 1518 سيارة ركوب.

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