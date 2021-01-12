أسعار شيفروليه 2021 بعد الزيادة الأخيرة

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية شيفروليه فى مصر، عن قائمة أسعار شهر يناير لطرازات أوبترا وكابتيفا 2021 بزيادة تراوحت بين 2 إلى 5 الاف جنيه على كل الفئات المطروحة في السوق.

وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخة منه، أن أسعار اوبترا صعدت 2000 جنيه على الفئتين الثالثة والرابعة المطروحة في السوق المحلية.

ووصلت الزيادة على شيفروليه كابتيفا 2021 التي تنتنمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاسخدامات إلى 5 الاف جنيه للفئات الأربعة.

وتعتمد شيفروليه كابتيفا على محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1.5 لتر بقوة 148 حصان وأقصى عزم دوران 230 نيوتن.متر، ينقل القوة إلى العجلات صندوق تروس أوتوماتيكي CVT.