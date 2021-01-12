جيب تكشف عن جراند شيروكي 2021 الجديدة

كشفت شركة جيب النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها جراند شيروكي، سيارة الدفع الرباعي كبيرة الحجم بعد أربعة أجيال رائدة، التي تعد أبرز وأشهر سيارات الأراضي الوعرة في العالم.

قال كريستيان مونييه، الرئيس العالمي لعلامة جيب التجارية - FCA: "عندما تشرع في إعادة تصور سيارة دفع رباعي مثل جيب جراند شيروكي فيجب أن تسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا الذين طلبوا بمزيد من المساحة لاستيعاب الصف الثالث لتتجاوز التوقعات وتفعل ما لا تستطيع سيارات الدفع الرباعي الأخرى القيام به".

وأوضحت الشركة الأمريكية أن أيقونتها جراند شيروكي الجديدة تقف على منصة جديدة تماما مع تعليق أحادي العجلة وممتصات صدمات متوائمة وثلاثة أنظمة دفع رباعي مختلفة وتعليق هوائي يتيح إمكانية تغيير الخلوص الأرضي، مما يسهم في تحسين خصائص القيادة في الأراضي الوعرة.

تم تصميم جراند شيروكي بمزيج من قدرات الدفع الرباعي والتحسينات من الداخل والخارج، مع مجموعة من أنظمة السلامة والتكنولوجيا المتقدمة وتصميم مميز لمقصورة القيادة ومساحة جديدة لأول مرة على الإطلاق بمقاعد تتسع لستة أو سبعة أشخاص.

كما تزخر السيارة الجديدة بالعديد من الأنظمة المساعدة والتجهيزات المتطورة مثل قمرة قيادة رقمية ومرايا إلكترونية ومرآة لمراقبة الأطفال في الخلف.

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين V6 سعة 3.6 لتر وبقوة 213 كيلووات/290 حصان أو محرك V8 سعة 5.7 لتر وبقوة 255 كيلووات/357 حصان.

وتتوفر السيارة أيضا بنسخة طويلة XL تشتمل على ثلاثة صفوف، كما تتوفر السيارة بموديل فاخر يحمل الاسم Summit ويتألق بخشب الجوز والجلد المطرز المصنوع يدويا. وتخطط الشركة أيضا لطرح نسخة تعتمد على سواعد محرك كهربائي.

تم بناء سيارة جيب جراند شيروكي L 2021 في مجمع ديترويت للتجميع الجديد - مصنع ماك، وستصل إلى وكلاء جيب في الربع الثاني من عام 2021 وستتوفر بأربعة فئات مختلفة - Laredo و Limited و Overland و Summit.

من المقرر أن يبدأ إنتاج سيارة جيب جراند شيروكي الجديدة كليًا ذات الصفين والنسخة الكهربائية 4xe في مصنع Mack Assembly في وقت لاحق من عام 2021.