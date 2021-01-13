نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تهديد الواتساب.. تعرف على تطبيق سيحنال Signal البديل الأمثل لبرامج المحادثات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت الشركة المالكة لتطبيق واتس اب انه سوف ينزل تحديث جديد للتطبيق وعلى كل الذين يملكون التطبيق الموافقة على شروط التحديث ومن لم يوافق على هذا التحديث سوف يتوقف التطبيق لديه وهذه الشروط تتعلق بالخصوصية وأمام المستخدمين حتى 8 فبراير 2021 ومن خلال هذا المقال سنتعرف على هذه الشروط ومدى خطورتها على خصوصيتك وماهو البرنامج البديل لبرنامج الواتس اب.
التحديث الجديد لبرنامج الواتس اب:
وتتضمن الشروط الجديدة التي وضعها تطبيق واتس اب جميع البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين حتى يتم الاندماج مع منتجات الفيسبوك ومنح صلاحية للأنشطه التجارية بجانب الصلاحيات القديمة حيث يقوم تحديث تطبيق واتس اب الجديد بجمع معلومات من أهمها عنوان IP الخاص بالمستخدم ورقم الهاتف وصورة حسابك والمجموعات التي انضممت إليها أي يقوم اكبر كمية بجمع معلومات عنك وطريقة استخدامك للتطبيق وغيرها من البيانات وسوف يتم مشاركة هذه البيانات والمعلومات مع تطبيق الفيسبوك وانستجرام .. الخ.
بديل لتطبيق الواتس اب
ومن وقت الإعلان عن هذه الشروط وهذا التحديث الجديد فقد أثار مخاوف الكثيرين من المستخدمين مما دفع خبراء امن المعلومات بترشيح برامج بديلة لبرنامج واتس اب تعتمد على الخصوصية وتشفير البيانات ومن اهم هذه التطبيقات هو تطبيق Signal حيث انه يتميز بالكثير من المزايا وقد رشحه الكثير من الخبراء.
مميزات تطبيق سيجنال Signal :
- يدعم تطبيق سجنال ميزة التشفير
- يعمل على جميع الهواتف المحمولة فهو يمكن استخدامه للهواتف التي تعمل بنظام اند رويد وويندز وiOS ووmacOS وlinux، ويدعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مثل الواتس اب.
- افضل البدائل لتطبيق الواتس اب حيث انه يتميز بالأمان عن التطبيقات الأخري حيث انه تطبيق مفتوح المصدر عكس الواتس اب وغير ربحي .
- يدعم التطبيق ميزة التشفير لتأمين محادثاتك حتى لا يتمكن أي شخص من قراءة رسائلك والاطلاع عليها حتى الشركة المطورة للتطبيق.
- الحفاظ على الخصوصية
- يوفر تطبيق سيجنال تخزين نسخة احتياطية من جميع ملفاتك ورسائلك على جهازك في مجلد وليس في خدمة جوجل دراي أو خدمة السحابي.
- في النسخ الاحتياطي يتم تشفير جميع بياناتك برمز مكون من 30 رقم ولاستعادة هذه النسخة يجب عليك إدخال هذا الرمز.
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