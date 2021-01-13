نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تهديد الواتساب.. تعرف على تطبيق سيحنال Signal البديل الأمثل لبرامج المحادثات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشركة المالكة لتطبيق واتس اب انه سوف ينزل تحديث جديد للتطبيق وعلى كل الذين يملكون التطبيق الموافقة على شروط التحديث ومن لم يوافق على هذا التحديث سوف يتوقف التطبيق لديه وهذه الشروط تتعلق بالخصوصية وأمام المستخدمين حتى 8 فبراير 2021 ومن خلال هذا المقال سنتعرف على هذه الشروط ومدى خطورتها على خصوصيتك وماهو البرنامج البديل لبرنامج الواتس اب.

التحديث الجديد لبرنامج الواتس اب:

وتتضمن الشروط الجديدة التي وضعها تطبيق واتس اب جميع البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين حتى يتم الاندماج مع منتجات الفيسبوك ومنح صلاحية للأنشطه التجارية بجانب الصلاحيات القديمة حيث يقوم تحديث تطبيق واتس اب الجديد بجمع معلومات من أهمها عنوان IP الخاص بالمستخدم ورقم الهاتف وصورة حسابك والمجموعات التي انضممت إليها أي يقوم اكبر كمية بجمع معلومات عنك وطريقة استخدامك للتطبيق وغيرها من البيانات وسوف يتم مشاركة هذه البيانات والمعلومات مع تطبيق الفيسبوك وانستجرام .. الخ.

بديل لتطبيق الواتس اب

ومن وقت الإعلان عن هذه الشروط وهذا التحديث الجديد فقد أثار مخاوف الكثيرين من المستخدمين مما دفع خبراء امن المعلومات بترشيح برامج بديلة لبرنامج واتس اب تعتمد على الخصوصية وتشفير البيانات ومن اهم هذه التطبيقات هو تطبيق Signal حيث انه يتميز بالكثير من المزايا وقد رشحه الكثير من الخبراء.

مميزات تطبيق سيجنال Signal :