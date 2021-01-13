نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاكل تحديث واتس آب 2021 الذي آثار الجدل والتطبيقات البديلة له لمُستخدمي الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسائل الكثير من المُتابعين لبرامج التواصل الاجتماعي مُؤخرًا لمعرفة تفاصيل مشاكل تحديث واتس آب 2021 الذي آثار الجدل مُؤخرًا، بعد أن أوضحت المصادر ظهور إشعار جديد على تطبيق الواتساب يُخبر العاملين بالتطبيق بدء تحديث الشروط الخاصة بالسياسات والاستخدام، مع إعطاء مهلة إلى 8 فبراير القادم، لتجديد وتحديث شروط الاستخدام لتطبيق الواتساب، والتي تتطلب من المستخدمين قراءة سياسة الخصوصية وشروط الخدمة جيدًا من أجل تحديد القرار سواء بالموافقة على الشروط الجديدة أو بإلغاء الحساب وحذف برنامج الواتس آب نهائيًا وإنهاء العلاقة مع التطبيق التي استمرت لسنوات طويلة.

مشاكل تحديث واتس آب 2021

أوضح القائمين على تحديث واتس آب الجديد أن سياسة الخصوصية الجديدة تنص على مُشاركة المعلومات مع الشركات الأخرى تحت مظلة الفيسبوك، من أجل التسهيل ودعم الأنشطة ودمجها سويًا لتحسين الخدمات، فسيقوم التطبيق باستخدام المعلومات التي يتم تقديمها على الواتس تلقائيًا لمشاركتها على الفيس بوك، ومنها رقم الهاتف والمعلومت الأساسية التي يتم تقديمها عند إنشاء حساب جديد، وذلك من أجل المُساعدة في تحسين الخصائص والإقتراحات الدعائية وتخصيص المحتوى، وعرض الإعلانات ذات الصلة على الفيس بوك.

خصوصية الرسائل الخاصة في الواتساب

من أكثر الأسئلة التي سألها المتابعين المستخدمين للواتساب مؤخرًا هي خصوصية الرسائل الخاصة بالمستخدمين على التطبيق، ولكن أكد تطبيق واتس آب أن جميع الرسائل بداخله مُشفرة، أي أنه لا يمكن للتطبيق أو الجهات الخارجية الوصول إلى تلك الرسائل أو حتى قراءتها بأي شكل من الأشكال، حيث أنه لم يتم مشاركة أي شيء على الواتساب كالصور أو الرسائل للآخرين على الفيس بوك أو أي تطبيق آخر، حيث أكد التطبيق أن الرسائل لا يتم تخزينها على النظام بواسطة خوادم التطبيق، وبمجرد تسليمها يتم حذفها من الخوادم مباشرة.

بدائل تطبيق الواتس آب

هناك عدد من الخيارات المُتاحة أمام المستخدمين في حالة عدم الموافقة على السياسة الجديدة للخصوصية التي سوف يتبعها الواتس آب، في حالة قرر المستخدم القيام بحذف حسابه نهائيًا، حيث يحتاج المستخدمين إلى إيجاد تطبيقات بديلة للتطبيق والتي أصبحت متعددة في الفترة الحالية والتي من بينها تطبيق سيجنال وتطبيق تيليجرام الأكثر استخدامًا بعد تطبيق الواتساب لما لهما من مميزات كبرى.

مزايا تطبيق تيليجرام Telegram

يُعد تطبيق تيليجرام هو أحد أهم التطبيقات البديلة لاستخدامها بدلًا من الواتساب في حالة عدم الموافقة على شروط الخصوصية الجديدة، فهو من أهم التطبيقات التي تستخدم للتواصل الفوري، حيث يهتم كثيرًا بالسرعة والخصوصية، ويتميز بالسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى أنه تطبيق مجاني، يُتيح إمكانية الإرسال الفوري للرسائل، ويُمكن استخدامه على جميع الأجهزة، مع عمل تزامن بين الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة اللوحية، نظرًا لأنه مبني على السحابة التي تُتيح إمكانية النقل هذا.

ويمكن عن طريق تطبيق تيليجرام إرسال رسائل كتابية وصور ومقاطع فيديو وملفات بصيغ مُختلفة، بالإضافة إلى عمل مجموعات من الأفراد تصل إلى 100 ألف شخص، وإمكانية إضافة القنوات التي تُساعد على نشر المحتويات الخاصة بالمستخدمين مع عدد غير محدود، وأهم ما يميز هذا التطبيق هو المكالمات المشفرة.

خطوات إنشاء حساب تيليجرام

يُمكن البدء في استخدام تطبيق تيليجرام بديل الواتساب عن طريق :

تثبيت التطبيق من خلال متجر التطبيقات على الآندرويد أو الآيفون باختيار الأيقونة والضغط عليها لتحميلها.

إدخال رقم الهاتف بعد فتح التطبيق.

سوف تصل رسالة نصية بها رمز الأمان لابد من إدخال هذا الرمز للبدء في استخدام التطبيق.

يجب البدء في إضافة الاسم والصورة الخاصة بالمستخدم وكتابة المعلومات التي يريد مشاركتها مع الآخرين.

عمل بحث تلقائي بواسطة التطبيق للبحث عن الاصدقاء الذين يستخدمون التيلجرام من جهات الاتصال بعد عمل إذن بالوصول إلى جهات الإتصال.

من الممكن أيضًا عمل دعوات للأصدقاء في حالة عدم استخدامهم للتطبيق.

بعد ذلك يتمكن المستخدمين من بدء مُحادثة عادية عن طريق المراسلة الفورية كالواتساب، أو إرسال الصور والمستندات، وغيرها من الخدمات.

يُمكن أيضًا عمل محادثة سرية وذلك عن طريق اختيار جهة الاتصال واختيار أيقونة عمل محادثة سرية جديدة، ثم اختيار اسم الصديق، وسوف تكون كل رسالة مرسلة مشفرة لا يتمكن أحد من الوصول إليها.

تطبيق هايك Hike

يُعد هذا التطبيق بديل رائع لتطبيق الواتساب والذي حظى بشهرة كبيرة مُؤخرًا، حيث أنه يُتيح للمستخدمين ميزة كبيرة وهي إمكانية إخفاء دردشاتهم الخاصة باستخدام كلمة مرور، وأهم ما يميزه أيضًا أنه لا يمكن لأي شخص إرسال رسالة للمستخدم إلا إذا كان رقمه مُسجلًا في جهات الإتصال الخاصة به، ولا تضع الرسائل الخاصة بالمستخدم في حالة إتصال إلا عندما يكون المستخدم مُتاح.