نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل تطبيق telegram وإنشاء حساب تليجرام 2021 بديل الواتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح بديل الواتساب مطلب جماهيري خلال الآونة الأخيرة بالأيام السابقة، حيث واجه كافة مستخدمي التطبيق الأشهر في تبادل الرسائل النصية ’’whatsapp’’ مشكلة خلال الأيام السابقة، وهي أن مسؤولي التطبيق وهم مالكي الشركة، ورئيسهم ورائدهم هو ’’مارك زكربورج’’، أرسلوا تحديث واتساب الجديد علي هيئة رسالة نصية لكافة المستخدمين من أجل تطبيق قواعد جديدة تقع علي كافة المستخدمين القدامي والجدد، وهذه القواعد هي السماع للشركة بالحصول علي نسخة من بياناتك علي التطبيق وتخزينها علي سيرفرات ضخمة تخص الشركة، وذلك حسب كلامهم أنه لا ضرر منها وسيتم الاحتفاظ بها فقط علي سيرفرات جديدة، وسيكون هذا بدلاً من السيرفرات القديمة التي أصبحت غير متحملة للبيانات التي تم تخزينها عليه، لهذا قام الكثيرين بالبحث عن بديل تطبيق واتساب، وأهم ترشيحات تقع لكم هو تطبيق التليجرام، وتطبيق سيجنال الشهير، ويعتبرا أشهر البدائل التي تقدم الخدمة بسرية تامة وحفاظ علي بيانات العملاء والمستخدمين.

تليجرام بديل الواتساب للسرية

يعتبر تطبيق التليجرام من أشهر التطبيقات العالمية، يعود أسمه للإنجليزية ’’Telegram’’، وهو أحد التطبيقات للمراسلات الفورية والمجانية بدون أي قيود، وبعض القواعد البسيطة التي تحافظ علي سرية المستخدمين، ويتيح لك تبادل الكثير من المميزات، أهمها مشاركة الصور، والفيديوهات، والمحادثات، والملفات، وغيرها من الأمور الهامة، وهو من أهم التطبيقات التي تساعدك في العمل أو الدراسة، أو حتي المحادثات مع الأصدقاء، ونقوم بترشيحه لكم كبديل رائع لتطبيق whatsapp، والذي أرسل الرسالة التي نرفقها لكم الآن للتحديث.

جدير بالذكر أن تطبيق تيليجرام، قد تم تأسيسه وبدايته عام 2013 كأحد التطبيقات الصغيرة الذي يقدم مراسلة آمنة وقد تطور حتي وصل عدد مستخدميه إلي 400 مليون مستخدم، وقد أصبح بذلك من أكثر عشرة تطبيقات يتم تنزيلها واستخدامها في كافة أرجاء العالم، ويتوفر للأندرويد، و أجهزة آي أو إس، وكافة الأجهزة التي تتصل بالواي فاي، مثل جهازك المكتبي ’’لابتوب’’، أو التابلت وغيرها من الأجهزة الحديثة.

كيفية تنزيل التيليجرام 2021

يستطيع كافة من يمتلكون الأجهزة السابق ذكرها، أن يقوموا بتنزيل التطبيق الرائع الذي يعتبر أهم البدائل لمن يبحثون عن بديل الواتساب في الأوقات الحالية مع انتشار عدم الرضا العام علي التحديث الأخير للواتساب، ولإجراء تحميل تطبيق تليجرام عليكم اتباع الآتي:

الخطوة الأولي: يجب الدخول إلي متجر الجهاز الخاص بكم ’’google play’’، أو الدخول للمتجر الخاص بجهازكم.

الخطوة الثانية: يتم البحث عن التطبيق باسم ’’Telegram’’.

الخطوة الثالثة: يتم الوصول إلي التطبيق وبدء التحميل بالضغط علي تنزيل أو Downloading.

الخطوة الثالثة: يقوم المستخدم بالضغط علي التثبيت ’’installing’’.

الخطوة الرابعة: عند اكتمال التحميل، يتم الموافقة علي القواعد التي يتم العمل وفقها علي البرنامج بالضغط علي ’’أوافق أو agree’’ علي لائحة التطبيق.

الخطوة الخامسة: تجدون التطبيق علي جهازكم الخاص بأيقونة مميزة لشكلة، والتي تضح لنا من الصورة السابقة.

طريقة إنشاء حساب علي تليجرام

أصبح لديكم الآن تطبيق بديل الواتساب من أهم وأميز التطبيقات في العالم، وأشهرهم علي الإطلاق، ومع امتلاككم للتطبيق يمكنكم إنشاء حساب خاص بكم بكل سهولة، عن طريق الخطوات التالية:

أولاُ: يتم الضغط علي التطبيق وفتحه من جهازك الخاص.

ثانياً: يتم الضغط علي ’’start messeging’’ لبدء الاستخدام.

ثالثاً: يتم تحديد الدولة الخاصة بكم لظهور كود الدولة.

رابعاً: يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بكم.

خامساً: بعد استلام كود التفعيل يتم إدخاله بمكانه المخصص.

سادساً: يتم إدخال اسم المستخدم، والضغط علي ’’done’’.

أصبحتم بذلك تمتلكون بديل الواتساب في هاتفكم، ويمكنكم عدم اللجوء إلي إجراء تحديث واتساب الآخير، والذي يعترض الكثيرين عليه بسبب انتهاكه للخصوصية التي يعترضها بسياسته الجديدة التي وضعها، ويجب التأكد عند استخدام التليجرام، من عدم تفعيل أو فتح خاصية ’’location’’ لتحديد موقعكم، حيث يمتلك التطبيق خاصية تتيح للأشخاص الذين يفتحون خاصية الموقع بمراسلتكم إذا كانوا في محيطكم.