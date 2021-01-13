نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سيجنال البديل الأقوى لتطبيق الواتساب بعد أزمة التحديثات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سيجنال البديل الأقوى لتطبيق الواتساب بعد أزمة التحديثات الجديدة والتي خلقت الصدمة والذعر في قلوب العديد من المستخدمين تخوفاً من هذه التحديثات التي تهدف إلى تبادل البيانات الشخصية لدى التطبيق مع التطبيقات الأخرى التابعة لشركة فيسبوك مثل تطبيق الفيسبوك والانستجرام وغيرها، بذريعة الشفافية وتسهيل التواصل بين الشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب والمستخدمين، الأمر الذي جعل هناك الكثير من الجدل والمخاوف حول هذه التحديثات وخصوصاً أن البرنامج لدية قدرة الإطلاع على معلومات وبيانات شخصية دقيقة، مما جعل الكثيرين يبحثون عن بدائل أخرى أكثر أماناً تخوفا من إمكانية التجسس على البيانات الشخصية بسهولة خصوصا بعد دخول طرف ثالث وعدم القدرة على تحديد ماهيته، ومن أبرز هذه البرامج هو برنامج سيجنال.

الشروط التي يتطلبها برنامج واتساب وتهدد الخصوصية بالمخاطر:

من الغني عن التعريف أن برنامج واتساب هو برنامج مراسلة متعدد المنصات يتوافق مع جميع أنظمة الهواتف الذكية كما يوجد منه إصدارات تتوافق مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، يتم استخدامه يومياً في إرسال واستقبال ملايين الرسائل في جميع أنحاء العالم، ولكن بعد الإعلان عن التحديثات الجديدة والمنتظر تطبيقها بداية من 8 فبراير 2021 فأصبح لدى المستخدمين الكثير من المخاوف، خصوصاً بعد دخول طرف ثالث في عملية نقل البيانات والمعلومات حيث أن البرنامج بمجرد تثبيته يتطلب بعض الضوابط والشروط التي تثير الشكوك والقلق في نفوس البعض بعد هذا التحديث وهي كالتالي:

بمجرد تثبيت التطبيق يتمكن من تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم، قد يبدو هذا أمراً عاديا بالنسبة للبعض ولكنه يمثل خطورة بالنسبة للبعض الأخر وخصوصاً مع عدم معرفة الطرف المسؤول عن تحديد المكان.

عند التثبيت يصبح للبرنامج القدرة على دخول رسائل الهاتف الخاصة بك وأخذ نسخه منها مما أدى إلى مخاوف من احتمال استغلال هذه الرسائل والمعلومات المتضمنة بها.

كما أن التطبيق يمكنه الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك ومعرفة سجل مكالماتك، الأمر الذي يهدد بإمكانية التجسس عليها وتتبعها.

ويمكن للتطبيق الدخول إلى ألبوم صورك، واستغلال الكاميرا الخاصة بهاتفك والميكروفون، وأخذ المعلومات الخاصة بجهازك والشبكة المتصل بها.

كل هذه الثغرات مع وجود واتساب تحديثات الخصوصية الجديدة أدت إلى البحث عن بدائل أخرى تكون في نفس جودة واتساب ولكن تتيح أمان وخصوصية أفضل ومن هذه التطبيقات برنامج لاين وتليجرام والعديد غيرهم ولكن التطبيق الأقوى والذي يطرح نفسه بجدارة كبديل قوي وآمن هو تطبيق سيجنال وذلك للأسباب التالية.

لماذا برنامج سيجنال هو البديل الأقوى للواتساب:

تطبيق سجنال هو تطبيق للاتصال المشفر للهواتف الذكية يدعم أنظمة التشغيل للأندرويد و آي أو إس، كما تتوفر منه إصدارات تتوافق مع سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، ويمكن استخدامه في إرسال رسائل فردية أو جماعية، كما يمكنك من إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو ومشاركة الملفات والوسائط كل ذلك بشكل أمن وبصيغة مشفرة تحافظ على خصوصية معلوماتك وتعتبر هذه الميزة هي الأكثر اجتذاباً للمستخدمين الجدد خصوصاً بعد الأزمة مع تحديثات واتساب الأخيرة، كما يمكنك تسجيل دخول سيجنال بخطوات بسيطة.

مميزات تطبيق سيجنال:

يدعم أنظمة الهواتف الذكية وإصدارات سطح المكتب. يدعم العديد من لغات البرمجة مثل جافا وجافا سكريبت وغيرها. يستخدم التشفير حتى النهاية في عمليات الاتصال والتعرف. يمكنك من معرفة هوية المراسلين بشكل مستقل والتحقق من نزاهة قناة الاتصال. يدعم تبادل الوسائط المتعددة مثل الصور والفيديوهات وملفات الصوت وغيرها. يدعم وجود الملصقات التعبيرية، وإجراء مكالمات الفيديو ومكالمات صوتيه وإمكانية المراسلة الجماعية.

ويجدر بنا الإشارة إلى أنه قد تم حظر البرنامج في مصر والإمارات وإيران.، مما دعي الجهة المطورة إلى تفعيل آلية Domain

fronting لتفادي حجب التطبيق في مصر مرة أخرى وتعمل على تطويره بالقدر الذي يلبي تطلعات المستخدمين .