نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل تحديث PUBG Mobile نسخة 1.2 يناير 2021 للحصول على مزايا ببجي الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت لعبة ببجي موبايل الأصلية عن ضرورة تنزيل تحديث PUBG Mobile الجديد المُعلن عنه رسمياً لشهر يناير 2021م برقم إصدار 1.2 للحصول على المزايا والإضافات الجديدة، كما يجب العلم أنه لن يستطيع اللاعبون على الإصدارات المختلفة من دعوة بعضهم البعض، لذلك يجب تثبيت التحديث الجديد لببجي في أسرع وقت ممكن، كما أعلنت ببجي عن إتاحة تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد عن طريق المتجر الإلكتروني للهاتف الجوال لديك الآن.

ويتم تحميل تحديث ببجي بشكل يدوي من خلال الدخول المتجر ثم تثبيت التحديث الجديد لببجي موبايل، لأنه لا يتم تحديث اللعبة بشكل تلقائياً، وقد صدر التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل بتاريخ 12 يناير 2021م، ولم يتوقف الخادم منذ إطلاق التحديث كما كان في السابق، أمام عن متطلبات تنزيل ببجي للهواتف الجوالة، فيجب توفير مساحة 615 ميغابايت فقط من مساحة التخزين للأجهزة ذات نظام التشغيل “Android”، كما يتطلب الإصدار الجديد توفير 1.5 غيغابايت للأجهزة ذات نظام التشغيل “iOS “، ومن خلال ثقفني نلقي الضوء على بعض مزايا التحديث الجديد نسخة رقم 1.2 ببجي موبايل 2021.

تنزيل تحديث PUBG Mobile

أصدرت لعبة pubg mobile تحديثاً جديداً يجعل خريطة إرنغل مختلفةً بعض الشيء، حيث أن الأحجار الأثرية جلبت معها ثلاث قوى رونية خاصة قادمة من عالم مجهول، وتركت خيار الاختيار بين هذه القوى للاعب من أجل السيطرة على ساحة معركة ببجي موبايل الأصلية، وأعلنت اللعبة عن ضرورة تثبيت التحديث الجديد للحصول على المزايا والإضافات المعلن عنها رسمياً.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل العالمية عن مزايا وخصائص كل رون، فمن وجهة نظرك أي رون يناسبك؟ هل الرون الناري الذي يعزز من هجماتك؟ أم أنه الرون القطبي الذي يعزز دفاعك؟ أم أنه رون الرياح الذي يعمل على جعلك أكثر مرونة؟ قبل اختيار الرون المناسب لك، قم بقراءة المزايا والخصائص لكل رون من خلال التالي:

الرون الناري: يتم استدعاء عجلة من النيران تتدحرج للأمام بشكل بطيء، تعمل على إلحاق الضرر الحارق باللاعبين الذين تمسهم، فهو يعمل على تعزيز هجمات اللاعب، كما يعمل على إضافة تأثيراً حارقاً إلى الرصاصات لمدة قصيرة.

الرون القطبي : يتم استدعاء جداراً من الجليد بحجم 3*3 يمكن تدمير كل مكعب ضمن جدار الجليد بصورة منفصلة، ويقوم الجدار برفع اللاعبين أو المركبات الموجودين فوقه مباشرةً عند ظهوره، وتعمل على إضافة تأثير التجميد للرصاصات لوقت قصير، إلى جانب تعزيز عملية الدفاع، كما يعمل التجميد على تقليل فعالية شفاء اللاعبين المصابين.

: يتم استدعاء جداراً من الجليد بحجم 3*3 يمكن تدمير كل مكعب ضمن جدار الجليد بصورة منفصلة، ويقوم الجدار برفع اللاعبين أو المركبات الموجودين فوقه مباشرةً عند ظهوره، وتعمل على إضافة تأثير التجميد للرصاصات لوقت قصير، إلى جانب تعزيز عملية الدفاع، كما يعمل التجميد على تقليل فعالية شفاء اللاعبين المصابين. رون الرياح: يتم استدعاء درع نصف شفاف من الرياح يعمل على تقليل ضرر الرصاصات التي يتم إطلاقها من خارج الدرع، وتزيد من سرعة حركة اللاعب وجعله أكثر مرونة، كما تقلل من تهدئة إعادة التلقيم لفترة قصيرة.

تحديث ببجي موبايل الجديد برقم 1.2 لشهر يناير 2021

أعلنت لعبة ببجي الأصلية رسمياً عن أنه في حال قيام اللاعب بتحميل أو تنزيل تحديث PUBG Mobile الجديد خلال الفترة من 12 يناير وحتى 17 يناير 2021م، فسوف يحصل اللاعب على (2888 BP) بالإضافة إلى (100 AG) إلى جانب حقيبة ظهر أكوليت أوف جاستيس ثلاثية الأبعاد لمدة ثلاث أيام.

وقد أضافت اللعبة ضمن التحديث الجديد أسلوباً للعب بسِمة القوة الرونية الجديدة القادمة من عالم مجهول على خريطة إرنغل، وقد بدأ هذا الوضع الجديد اعتباراً من تاريخ 12 يناير 2021م، ويستمر حتى تاريخ 7 مارس 2021م، ويجب على اللاعب اختيار خريطة إرنغل عند الدخول لبدء أسلوب الأسلوب الحصري للعب في الخريطة.

أما عن أسلوب اللعب، فسوف تظهر شاشة على جزيرة الظهور مهمتها طلب اختيار النوع المناسب من طاقة الرون من اللاعب، قم باختيار الرون المناسب لك سواء كان نارياً أو قطبياً أو رون الرياح، وذلك من أجل إحضار الرون للمباراة التي تخوضها حالياً، وبعد اختيار الرون المناسب ستحصل على مهارتين (الأولى تستدعي مخبئاً – الثانية تمنحك تعزيزاً)، ويتم استهلاك الطاقة بالرون المختار لاستخدام المهارات، ويمكن الحصل عليها من خلال المباريات.