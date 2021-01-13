خطوات شحن شدات pubg ببجي الموسم الجديد مجاناً

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عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات pubg ببجي، هناك الكثير من الألعاب الإلكترونية التي تظهر بمرور الوقت والتي تلاقي إقبال الكثير من الناس، ومن تلك الألعاب لعبة ببجي ، حصلت تلك اللعبة على صيت عالي جدا منذ ظهورها ولاقت استحسان كبير من الكبار والصغار، تتميز تلك اللعبة عن غيرها من الألعاب وذلك لأنها تمنح اللاعبين شيء من الحماسة والإثارة أثناء القتال، تتميز اللعبة أيضا بأنها أقرب إلى الواقع وذلك لإمكانية استخدام المؤثرات الصوتية.

تتمتع اللعبة بنظام خاص وهو شحن الشدات وهى أحد العملات الافتراضية الموجودة داخل اللعبة ويمكن من خلالها استخدام بعض الوسائل التي تساهم في اللعب وكذلك تغيير أشكال المقاتلين داخل اللعبة، وشراء الكثير من المعدات اللازمة لمنافسة قوية لذا نقدم لكم اليوم طريقة شحن شدات ببجي.

خطوات شحن شدات ببجي الموسم الجديد

تتعدد وتتنوع الوسائل التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي، تنوع وتعدد تلك الطرق يفتح الطريق واسعا أمام العملاء لشحن الشدات بسهولة ، تعدد تلك الطرق يعتبر ميزة كبيرة للعملاء، ومن تلك الطرق:

بطاقات ببجي: هي أحد أشهر الطرق وذلك لأنها تتم من خلال شراء بطاقة خاصة بلعبة ببجي، هناك عدد كبير من المواقع التي يمكن من خلالها شراء تلك البطاقة والشحن من خلال الحساب الذي تقوم بإنشاؤه داخل اللعبة، ومن أشهر المواقع المتخصصة في البيع موقع بطاقتي في السعودية.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

عند قيامك بشراء البطاقة عليك أن تقوم مباشرة بتفعيل البطاقة عبر البريد الإلكتروني وذلك من خلال كود التفعيل.

اذهب إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي، قم بكتابة رمز التعريف الخاص باللعبة ثم كود التفعيل.

اكتب الرمز المكتوب أمامك والذي يتكون من حروف وأرقام ، ثم باختيار أيقونة Redeem