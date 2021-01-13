”3 في 1”.. Lenovo تضيف تحفة جديدة لعالم التقنية

لمواكبة التطور السريع والمنافسة في عالم التقنية، قررت شركة Lenovo الإعلان عن حاسب محمول فريد يوفر للمستخدم ميزات تغنيه عن استعمال عدة أجهزة بنفس الوقت.

ومن أكثر ما يميز حاسب Lavie Mini هو هيكله الفريد الذي يعطي للمستخدم إمكانية استعماله كحاسب محمول صغير أو كحاسب لوحي أو حتى كمنصة لتشغيل ألعاب الفيديو الإلكترونية.

ويأتي هذا الحاسب بلوحة مفاتيح عملية توفر للمستخدم كامل إمكانيات الطباعة الموجودة في لوحات مفاتيح الحواسب التقليدية، كما يمكن ثني شاشته بزاوية 360 درجة ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي لمشاهدة الأفلام وتصفح الإنترنت، والأهم من ذلك هو أنه مجهز بقبضات خاصة يمكن تثبيتها على جانبي الهيكل ليستعمل كمنصة لألعاب الفيديو ويكون شبيها بمنصات "نيتيندو" الشهيرة.

ويعتمد هذا الحاسب على شاشة بمقاس 8 بوصات بدقة عرض (1920/1200) بيكسل، وعلى معالج Intel Core-i7 من الجيل 11، ومعالج رسوميات Intel Iris Xe، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 256 غيغابايت.

كما زودته Lenovo ببطارية باستطاعة 26 واطا تكفيه ليعمل 10 ساعات متواصلة تقريبا بالشحنة الواحدة، وبكاميرا تعتمد على الأشعة ما تحت الحمراء لضمان دخول آمن إلى نظام التشغيل عبر تقنيات Windows Hello، إضافة إلى شرائح إلكترونية تضمن له الاتصال اللاسلكي وتبادل البيانات بسرعة عالية مع شبكات Wi-Fi 6، فضلا عن منفذ HDMI لعرض بيانات شاشته وتشغيل ألعابه عبر الشاشات الكبيرة.