نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل الجديد إصدار 1.2 pubg mobile للأندرويد والأيفون تحديث يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل الجديد 2021، تواصل ببجي موبايل pubg mobile تحديثاتها مع بداية العام الجديد 2021، وذلك لتوسيع محتواها ومميزاتها في المنافسة مع الألعاب الأخرى، فازت تلك اللعبة بلقب أفضل لعبة في متجر جوجل بلاي، وآب ستور، تعد لعبة ببجي موبايل من الألعاب القتالية الشهيرة في أنحاء العالم، وهي لعبة معتمدة رسمياً تلعب على الهواثف الذكية الأندرويد والأيفون، وقد أعلنت اللعبة عن تحديثاتها الجديدة لشهر يناير، ولن يتم قطع السيرفر الخاص بها أثناء التحديثات، ويجب توفير مساحة 615 ميجابايت من مساحة التخزين للأندرويد، وتتطلب أيضاً توفير 1.5 ميجابايت لأجهزة ios حتى تتمكن من تنزيل التحديثات الجديدة للاستمتاع باللعبة بتحديثاتها المميزة.

تحديث ببجي موبايل الجديد إصدار 1.2 تحديث شهر يناير

أعلنت ببجي موبايل عن تحديثاتها الجديدة لشهر يناير 2021، وذلك للحصول على المزايا والإضافات الجديدة الخاصة باللعبة، لذلك لا بد من تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد من متجر جوجل بلاي بشكل يدوي وتثبيت التحديث الجديد للإستمتاع بتحديثاتها الجديدة، وأوضحت اللعبة أنه في حال تنزيل اللعبة خلال هذه الفترة سوف يحصل اللاعب على pb2888 وAg100 بالإضافة لحصوله على حقيبة ظهر أوكلت أوف ثلاثية الأبعاد ولمدة 3 أيام متتالية.

تواصل ببجي موبايل منافستها الشرسة مع ألعاب كول أوف دويتي، فري فاير، بتحديثاتها المتطورة والتعديلات على خواص مختلفة مثل scope رقم x2 و x8 وذلك من حيث تصميم الرسومات والرؤية.

تطورات ومزايا ببجي موبايل الجديد 2021

يحصل اللاعب في ببجي موبايل على مجموعة كبيرة من البدلات بتصاميم مميزة، كما تضم الملابس مجموعة من البدلات الكلاسيكية، بالإضافة لحصول اللاعب على أغلفة التسليح المميزة، كما يستطيع اللاعب الحصول على 8 بدلات ليستطيع تغيير شخصيات اللعبة، ويتميز التحديث الجديد باستطاعة اللاعب الحصول على الهدايا القيمة والمكافآت.

مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد

قامت ببجي موبايل بتطوير أخر تحديث لها لشهر يناير 2021، والتي أعلنت فيه عن أبرز الإضافات الجديدة والمميزات التي تجعل اللاعب أكثر حماساً أثناء اللعب.