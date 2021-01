نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنصيب تطبيق سيجنال Signal بديلًا للواتس آب وأحدث بيان من إدارة الواتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنصيب تطبيق سيجنال Signal ، سهلة وبسيطة الخطوات وهي تمثل بديلًا أكثر أمنًا مقارنة بتطبيق واتس آب، للمكالمات الهاتفية والرسائل المجانية، والتواصل الاجتماعي بين الأفراد، وذلك عقب أن أعلن التطبيق عن حظر من لا يوافق على اتفاقية استخدام البيانات، بحلول شهر فبراير 2021، ما أدى إلى انصراف المستخدمين عن التطبيق، وتكليف الشركة خسائر فادحة، جعلت الواتساب، يعلن عن بيان عاجل بشأن استخدام التطبيق، ومعدلات الأمان بالنسبة للمستخدمين.

طريقة تنصيب تطبيق سيجنال Signal

بحث الكثير من المستخدمين، عن تطبيقات للتواصل الاجتماعي تكون مجانية، كبديل لتطبيق واتس آب، الذي أعلن منذ أيام قليلة، عن اتفاقية جديدة تتطلب موافقة المستخدمين لاستخدام بياناتهم، مما تسبب في أزمة بين المستفيدين من تطبيق واتس آب.

اقترح العديد من المستخدمين والخبراء، بديلًا للواتس آب، وهو تطبيق سيجنال لمالكه إيلون ماسك، والذي يتمتع بطريقة تنصيب سهلة وبخطوات بسيطة، ولا يقوم باستخدام بيانات ومعلومات المستخدمين مثل الواتس آب.

مشكلة اتفاقية استخدام واتس آب

أعلن تطبيق الواتس آب، أن هناك اتفاقية جديدة، تمكّن هذا التطبيق، من الاحتفاظ بكافة المعلومات والبيانات، التي يرسلها المستخدمون إلى بعضهم بعضًا عن طريقه، وذلك عن طريق اتفاقية بها عددًا من البنود، والتي هي بمثابة موافقة نهائية لا رجوع فيها، من جانب المستخدمين.

سوف يتم استخدام بيانات المستخدمين، في إرسالها للمعلنين وهي سياسة تسويق، بدأت منذ فترة ليست ببعيدة، وتم اتهام عددًا من الشركات التكنولوجية، بأنهم يحصلون على معلومات المستخدمين بدون علمهم، وبدون اتفاق مسبق معهم، مما وضع العديد من تلك الشركات في إحراج شديد.

عن طريق تلك البيانات، وبمجرد حديث المستخدمين عن أمر ما، سوف يتم تحليل الكلمات والصور المرسلة بين المستفيدين، وإرسالها للمعلنين فورًا، فيتم عرض الإعلانات المتعلقة بشأن الكلمات التي تم تحليلها، بما يعني استهداف الجمهور المناسب لتلك الإعلانات، من وجهة نظر المعلنين.

آخر موعد لتحديث واتس آب

حدد تطبيق واتس آب، آخر موعد لقبول التحديث الجديد، والاتفاقية المعلنة من جانبه للمستخدمين، وذلك قبل حلول يوم 8 فبراير 2021، وذلك للموافقة على بنود الاتفاقية.

في حال عدم قبول المستخدم للاتفاقية المعلنة، سوف تتوقف خدمة الواتس آب على هاتف المستخدم، ولن يستطيع استخدام التطبيق مرة أخرى، وإرسال واستقبال الرسائل، وسوف يكون مضطرًا إلى تنصيب تطبيق آخر بديل للواتس آب، على الرغم من تحقيق هذا التطبيق رضاء المستخدمين، بشأن ميزة تطبيق واتساب الجديدة لدعم الاستخدام بأكثر من جهاز، والتي كان التطبيق قد أطلقها في عام 2020م الماضي.

تطبيق سيجنال Signal بديل الواتس آب

تطبيق سيجنال للتواصل، هو ملك رجل الأعمال الأمريكي الأشهر إيلون ماسك، ولا يستخدم بيانات المستخدمين مثل الواتس آب، أو يقوم ببيعها لشركات الإعلانات.

كما يقدم تطبيق سيجنال لمن لا يعرفه، خدمات التواصل مثل إرسال ملفات الفيديو والصوت والصورة، بشكل مجاني تمامًا، دون الحاجة إلى دفع أية رسوم نظير الاستخدام.

يتمتع تطبيق سيجنال Signal، بدرجة أمان عالية، مقارنة ببعض التطبيقات الاتصالية الأخرى.

يمكنك تحميل تطبيق Signal، من خلال متجر الآب ستور أو جوجل بلاي، بمجرد البحث باسم التطبيق.

إن أردت استخدام تطبيق سيجنال، يجب على الأشخاص الذين ترغب في التواصل معهم، أن يكونوا مستخدمين أيضًا لنفس التطبيق، وفي حالة لم يكونوا مستخدمين له، فسوف تصلهم رسالة بتنزيل التطبيق، وذلك حتى يتم إرسال واستقبال المكالمات والرسائل الصوتية والصور بينكما.

دليل كيفية استخدام سيجنال Signal على هواتف Iphone

اذهب إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالتطبيقات App Store.

ثم ابحث بكلمة Signal.

سوف يظهر لك عدة خيارات، اختر من بينها Signal – Private Messenger.

قم بالضغط على كلمة get، حتى يبدأ التطبيق في عمل دوانلود على هاتفك.

بعد تحميل التطبيق، قم بعمل تنصيب للبرنامج من خلال كلمة Install.

قد يتطلب تنصيب البرنامج، إدخال بعض المعلومات المرتبطة بتسجيل دخولك على Apple.

بعد أن يتم التنصيب قم بالضغط على كلمة OPEN لإطلاق التطبيق.

دليل كيفية استخدام سيجنال Signal على هواتف آندرويد

اذهب إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالتطبيقات Google Play Store.

ثم ابحث بكلمة Signal.

سوف يظهر لك التطبيق قم بالضغط على كلمة Download لتحميل البرنامج.

بعد تحميل التطبيق، قم بعمل تنصيب للبرنامج من خلال كلمة Install.

بعد أن يتم التنصيب قم بالضغط على كلمة OPEN لإطلاق التطبيق.

طريقة الاستخدام عقب تنصيب تطبيق سيجنال Signal

بعد أن تقوم بتنزيل التطبيق على هاتفك، ثم تنصيبه.

اختر اسمًا وصورة شخصية لحسابك في تطبيق سيجنال، واعلم أنهما سوف يظهران للمستخدمين، عند بدء إجراء المحادثات معهم.

قم بعمل حفظ Save، أو هناك اختيارًا آخر بعمل skip، في حالة عدم رغبتك لحفظ المعلومات الآن.

كيفية تشغيل تطبيق سيجنال للحاسوب بنسخته الرسمية

اذهب إلى الموقع الرسمي لتطبيق Signal، واختر تنزيل التطبيق للحاسوب.

بعد تنزيل البرنامج، قم بعمل تثيبت له على حاسوبك، مع العلم أن التطبيق يعمل على ويندوز 10.

اذهب إلى التطبيق، الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

قم بفتح التطبيق واذهب إلى أيقونة البروفايل الخاصة بك، لعمل ربط بين الحاسوب والهاتف.

من خلال الواجهة التي سوف تظهر أمامك، ابحث عن Linked Devices، ثم قم باختيارها.

سوف تنتقل إلى واجهة ثانية، ومن المفترض أن تجد بها الأجهزة المرتبطة، سوف تجدها فارغة فقط انقر عليها لإضافة جهازك، حيث يطلب منك مسح رمز ال QR من الحاسوب.

فقط دقائق قليلة، ليقوم التطبيق بعمل مزامنة بين الحاسوب والهاتف، لنسخ جهات الاتصال والمحادثات والمجموعات كلها، ثم ابدأ في الاستمتاع بالتطبيق من هاتفك وحاسوبك الشخصي.

بيان واتس آب بشأن اتفاقية بيانات المستخدمين

عقب أن بدأ المستخدمون في الانصراف عن تطبيق الواتس آب، والاتجاه نحو تطبيق سيجنال، وما تسبب عنه ذلك من خسائر فادحة للشركة المسؤولة عن التطبيق، قامت الشركة بإعلان بيانها، عبر We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021 ، بشأن اتفاقية استخدام بيانات المستفيدين، وهي كالتالي: