نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول تطبيق BIP وأفضل 5 بدائل لتطبيق WhatsApp لحماية الخصوصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول تطبيق BIP، الذي يأتي ضمن أهم التطبيقات التي بدأ الكثيرون البحث عليها خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد إعلان تطبيق تسجيل دخول تطبيق BIP وأفضل 5 بدائل لتطبيق WhatsApp لحماية الخصوصية، ولا سيما بعد التعديلات الجديدة التي أعلن عنها تطبيق واتساب والتي تمس خصوصية المستخدمين، حيث فرض تطبيق واتس اب علي المستخدمين مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية مع تطبيق برنامج فيس بوك، لذا نستعرض إليكم عبر هذا المقال، مشكلة الواتساب الجديدة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان، وأهم 5 تطبيقات بديلة لبرنامج واتس اب والتي أبرزهم تطبيق BIP والذي نوضح لكم أهم مميزاته وآلية تسجيل دخول تطبيق BIP، بالإضافة إلي خطوات تحميل التطبيق BIP، كما نختم هذا المقال عن تحذيز وزارة المالية من برنامج واتساب في التعاملات المالية.

مشكلة الخصوصية والأمان في تطبيق WhatsApp بعد التحديثات الجديدة

تضمنت مشكلة الخصوصية والأمان قلق كبير لكل من يستخدم تطبيق الواتساب، حيث تكمن المشكلة في التالي:

في حالة قيامك بتحديث تطبيق WhatsApp ستصلك رسالة بالموافقة علي الشروط والأحكام، إذا قمت بالموافقة سيترتب علي ذلك التالي. السماح لشركة Facebook الحصول علي كافة بيانات الشخصية والتي تتمثل في التالي. رقم هاتفك وجميع ارقام جهات الاتصال وصورك الشخصية، وجميع مقاطع الفيديو بالإضافة إلى التالي. موقعك الجغرافي، الرقم التعريفي لجهازك، والاخطر من ذلك التالي. السماح إلي الوصول علي ارقام معاملاتك البنكية.

أفضل 5 تطبيقات بديلة لبرنامج WhatsApp

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التطبيق البديلة لتطبيق WhatsApp، وجاء من أهم هذه التطبيقات التالي:

تطبيق بيب BIP. تطبيق سيجنال signal. تطبيق تليجرام telegram. تطبيق Threema. تطبيق wire.

تسجيل دخول تطبيق BIP أفضل بديل لتطبيق WhatsApp لحماية الخصوصية

يعد تطبيق بيب BIP أحد التطبيقات البديلة لتطبيق الواتس اب التي ارتفعت عليه معدلات البحث خلال الأيام القليلة الماضية فور إعلان تطبيق واتس اب عن حدوث تعديلات جديدة في الخصوصية والأمان، كما يوفر تطبيق BIP العديد من المزايا والخدمات العديدة والتي تأتي في مقدمتها حماية الخصوصية والأمان، بالإضافة إلي إمكانية إجراء المحادثات الصوتية والمرئية والمسموعة ونقل الصور والملفات، حيث يتوفر تطبيق Bip في أكثر من 192 دولة حول العالم.

مميزات تطبيقBIP بديل الواتس اب

إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والفيديو مع أفراد عائلتك وأصدقائك بجودة عالية.

درجة عالية جدا من أمان وخصوصية المعلومات.

تطبيق BIP مجاني.

مجاني. إمكانية إجراء المكالمات الصوتية مع اصدقائك حتي من ليس لديهم تطبيق BIP وذلك من خلال إعداد الو معهم.

وذلك من خلال إعداد الو معهم. يمكنك التطبيق من الترجمة إلي العديد من اللغات.

يوفر التطبيق العديد من الأخبار العاجلة مثل اخبار الرياضة.

سهولة تحميل التطبيق على أجهزة الأندرويد والايفون.

خطوات تحميل تطبيق BIP

تتمكن عزيزي القارئ من تحميل تطبيق BIP لجهاز الجوال الخاص بك الذي يعمل بنظام الأندرويد من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي والضغط علي مربع البحث وكتابة تطبيق BIP ثم الضغط علي بحث ثم الإنتظار قليلاً حتي يتم تحميل التطبيق، أما إذا كنت ترغب في تحميل تطبيق BIP علي جهاز الآيفون يمكنك ذلك من خلال الدخول علي متجر ابل ستور الخاصة بجهازك وإتباع نفس الخطوات السابق ذكرها.

بعد تحميل التطبيق يتطلب منك تسجيل رقم الهاتف وانتظار رسالة نصية قصيرة علي جهازك تقوم بوضع الرقم الموجود بالرسالة في المكان المخصص له أو التحويل الاوتوماتيكي مباشرة، بعدها تقوم بوضع الصورة الشخصية أو الصورة البارزة التي تود أن يراها اصدقائك.

تحذير وزارة المالية من التعامل مع تطبيق الواتس اب

دشنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية بيان شديد اللهجه تحذر فيه كافة المواطنين من التعامل مع تطبيق واتس اب في اي ملفات أو بيانات شخصية تخص الوزارة سواء ذلك بالطرق المباشرة أو غير المباشر ويأتي تحذير الوزارة نتيجة إلي التحديثات الجديدة التي يقوم بها برنامج الواتس اب فيما يخص سياسية المستخدمين والتي شملت (الصور الشخصية، ورقم الجوال، البريد الإلكتروني، المعرف الرقمي للكمبيوتر ip) فيما أكدت الوزارة أنها تنتظر حتي يتم الإعلان عن توضيح السياسات الجديدة للتطبيق، وفي حالة عدم الموافقة علي هذه السياسة سيتم إيقاف التعامل مع برنامج الواتس اب، كما أكدت الوزارة عن وجود بدائل جديدة أكثر خصوصية من الممكن التعامل معها مباشرةً، لذا نرشح لكم اختيار أحد التطبيقات البديلة السابق ذكرها في المقال والتي من أبرزهم تسجيل دخول تطبيق BIP.