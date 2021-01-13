نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سياسة واتساب الجديدة بعد تحديثات 2021 وما هو أفضل بديل لتطبيق واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي سياسة واتساب الجديدة بعد تحديثات 2021 وهل سيشاهد الصور والمحادثات؟ وما هو أفضل بديل لتطبيق واتساب؟، انتشرت أنباء تحديث تطبيق واتس آب الجديد كالنار في الهشيم بين كل مستخدمي التطبيق، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذا الخبر الذي تسبب بالقلق لمعظم مستخدمي الهواتف ممن يبحثون عن الخصوصية، فهل فعلا سيقوم تطبيق واتساب بعد التحديث الجديد بالتجسس على جميع مُستخدميه أم لا؟، وإذا كان هذا الخبر صحيحا فما سيكون أبرز بديل مناسب لتطبيق واتساب والذي يحافظ على خصوصيتك، وهل سيمنحنا هذا البديل المزايا والخدمات التي كان يوفرها واتساب لمستخدميه كأحد أفضل وسائل التواصل الكتابية؟، اليوم جئنا لك بالإجابة الكاملة عن تساؤلاتك بالاضافة إلى شرح لتطبيق جديد يفوق واتس آب من ناحية المزايا والخصوصية، حيث يمكنك من خلاله حذف جميع الرسائل من الجهتين المُرسل والمُرسل إليه، كما أنه لا يحتفظ بالبيانات ولا يتعدى أبدا خصوصية مُستخدميه، بالاضافة إلى غيرها من المزايا الأُخرى التي يوفرها بديل تطبيق واتساب.

تحديثات whatsapp الجديدة وأفضل بديل لتطبيق واتساب

لاحظنا جميعا الضجة التي حدثت مؤخرا بسبب سياسات تطبيق الواتساب الجديدة، وتلهف البعض لمعرفة أفضل بديل لتطبيق واتساب يمكننا استخدامه، وما لا يعرفه الكثيرون أن تلك الشروط تتواجد منذ بدايات التطبيق، ولكن المُختلف أنهم قد قاموا بتوضيح البيانات التي سيتم الحصول عليها من كل مُستخدم، أما عن النظام السابق فإن تطبيق واتساب كان يوضح لك ما قد يتم الحصول عليه من بيانات ويمنحك فرصة الموافقة على ذلك من عدمها، ورغم ذلك نظرا لطول القائمة كان كلا منا يقوم بالموافقة دون قراءة ما هي شروط وسياسة الخصوصية.

وجدير بالذكر أن تطبيق واتساب قد أعلن عن تحديثات قبل فترة، وكانت تختص بإجبار مُستخدمي الواتساب على وضع بطاقة تعريفية للمعلومات التي يتم جمعها عن المستخدمين، وهذا لم يختصر فقط على تطبيق واتس آب أو فيسبوك إنما يتواجد في جميع التطبيقات، حيث أصبح الآن أي تطبيق موجود على play store يوضح للمستخدمين ما هي البيانات التي يقوم بجمعها عنهم، لذا تفاجأ الجميع عندما علموا بكم المعلومات والبيانات التي يقوم فيسبوك بتخزينها عنهم، ولعلك الآن علمت عزيزي القارئ لماذا تظهر لك الإعلانات التي تهتم بها وتستهدفك بشكل خاص.

البيانات التي يجمعها واتساب

يقوم واتساب بجميع الكثير من المعلومات عن مُستخدميه ومن ضمنها معلومات الاتصال والوسائط، بالإضافة إلى البيانات المرتبطة بك مثل الصحة واللياقة، المشتريات، معلومات مالية، الموقع، جهات الاتصال، محتوى المُستخدم، سجل البحث، وكذلك سجل تاريخ التصفح، ولكن عليك معرفة أنه رغم عدم توفير تطبيق واتساب للخصوصية، إلا أنه لا يستطيع أي شخص على الإطلاق الإطلاع على البيانات الخاصة بك ونشرها للعامة، إلا إذا أخطأت أنت وأعطيته الكود الخاص بك الخاص بتحقق واتس آب، لذا فإن جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي أمنة وليس فقط الواتساب ولكنها لا تتسم بالخصوصية.

لا يقوم تطبيق واتساب بجمع بيانات المُستخدمين بغرض الضرر أو تعريض المستخدم لاختراق خصوصيته، وإنما للتحقق ومعرفة اهتمامات المُستخدمين لغرض الإعلانات، ومثلما نعرف أن أنجح شركة في الإعلانات هي جوجل وفيسبوك ويتوجه الكثير لهم لما تحتويه الشركات من بيانات خاصة للمُستخدمين تستطيع من خلالها إرسال الإعلان لك حسب اهتماماتك مما لا يُسبب خسائر للمُعلن على الإطلاق وهذا ما يسعى إليه، قد تسأل نفسك لماذا جميع التطبيقات مجانية وما هو الربح الذي يحصل عليه أصحاب تلك الشركات، والإجابة هي أن تلك التطبيقات تقوم بجمع المعلومات بغرض إرسال الإعلانات لكل مُهتم.

تطبيق signal أفضل بديل لواتساب

إذا كنت تبحث عن أفضل بديل لتطبيق واتساب فأنت أمام خيارين إما تطبيق تيليجرام أو تطبيق سيجنال، ولعل signal هو الأكثر خصوصية والذي يفضله وينصح به الكثير من رواد مواقع التوصل الاجتماعي، وهو يقوم بالوصول فقط لمعلومات الاتصال الخاصة بك أي أرقام الجوال الذي ستقوم بمراسلتها ليس أكثر من ذلك.

طريقة التسجيل في تطبيق سيجنال

فور تحميل تطبيق سيجنال وهو أفضل بديل لواتساب، عليك إدخال رقم الجوال الخاص بك سيتم إرسال كود في رسالة نصية عليك إدخاله، ثم عليك إنشاء رقم تعريفي أو رقم سري والذي في حالة نسيانه يرجع التطبيق بدون مُحادثات على الإطلاق، ويمكنك من خلاله مراسلة جميع جهات الاتصال التي تتواجد على جوالك. ويمكنك من خلال علامة الضبط تغيير مظهر التطبيق بين الفاتح والداكن، كما يمكنك حذف جميع الرسائل من الطرفين دفعة واحدة في أي وقت مع عدم الحاجة لتحديدها جميعا مثل ما هو متواجد في تطبيق واتساب، ومن خلال الخصوصية تفعيل تأمين الشاشة مع عدم ظهور المحادثات بعكس التطبيقات الأُخرى، لذا فهو يعتبر أفضل بديل لتطبيق واتساب من حيث الخصوصية والأمان.