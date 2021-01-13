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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، المقرر انطلاقها في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 من شهر يناير 2021، حيث تعد قناة اون تايم سبورت 3 التي يتم انطلاقها اليوم مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد هي أحدي القنوات الجديدة المتفرعة من سلسلة قنوات اون تايم سبورت الرياضية الحصرية الناقلة لكافة البطولات المصرية مثل بطولة كأس مصر والدوري المصري الممتاز وكافة مباريات منتخب مصر.
تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021
يمكنك ضبط إشارة بث القناة الثالثة من حزمة قنوات on time sport من خلال وضع التردد الجديد كما هو موضح بالجدول التالي.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12303
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
كما يمكن لمتابعي الدوري المصري والبطولات الافريقية وبطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد ضبط إشارة بث القنوات الرياضية المفتوحة التابعة إلي on time sport من خلال الترددات الجديده لعام 2021.
تردد قناة اون تايم سبورت 2
تبث قناة اون تايم سبورت 2 العديد من مباريات كرة القدم وكرة اليد والبطولات الافريقية من خلال التردد التالي.
|التردد
|11449
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
تردد قناة اون تايم سبورت 1
يتمكن الكثير من محبي البرامج الرياضية ومباريات الدوري المصري متابعة المباريات علي قناة اون تايم سبورت 1 من خلال لصق التردد الجديد التالي.
|التردد
|12654
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|نايل سات
|الاستقطاب
|أفقي
تعد أهم البرامج الرياضية التي تنقلها قنوات اون تايم سبورت الرياضية علي شاشاتها التالي:
- برنامج ستاد أون تايم سبورت.
- برنامج استاد افريقيا.
- برنامج مساء اون تايم سبورت.
- برنامج الدرجة الثالثة.
- برنامج الأبطال.
- نشرة الأخبار الرياضية.
ولكن يعد الحدث الأبرز هو بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي يتم بثها على قناة اون تايم سبورت 3.
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