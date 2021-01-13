نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق bip بديل تطبيق واتس آب شرح كيفية التسجيل والتعرف علي مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق Bip التطبيق البديل الذي تم طرحه من يومين ووصل عدد مشتركيه إلي أكثر من أربعة ملايين مشترك وسيكون بديل الواتس آب من بعد التصريح للشركة المسئولة عن البرنامج فيما سوف يتم عمله من سياسات للخصوصية وتحديث وأتساب فيما يخص سياسات الخصوصية الخاصة بالبرنامج التي كانت مشكلته الأساسية التي تسببت في إزعاج الكثير من مستخدمي هذا التطبيق بأنه سيتم فرض سياسة متعلقة بجمع كل البيانات التي يحتويها الهاتف سواء أرقام الهواتف التي تخص أشخاص علي هاتف المستخدم وأيضاً قبول سياسة حفظ نسخه من ألشات الذي يحدث علي محرك البحث جوجل وغيرها من الأمور التي تسببت في إزعاج الكثيرين وأيضاً فرض أمر آخر علي المستخدم وهو أن يقوم بتحديد موقعه وهذا أمر إجباري من واتس آب ومعلومات أخري سيتم جمعها مثل ما هي نوعية بطارية الهاتف وقوة أشارة شبكة الأنترنت والشبكة التي تخص الهاتف وكل ما يتعلق بمعلومات الاتصال ومن هذا المنطلق يأتي بديل الواتس أب الذي من المتوقع أن يكون بديل قوي عن للواتس بما يحتويه من خصائص جديدة منافسة للواتس والتطبيق الجديد الذي تم إصداره من تورك سيل وهي شركة تركية الأصل وجاءت تصريحاتها منذ يوم بأنه أطلقت هذا التطبيق ليكون متاح للمستخدمين ومنذ ما تمت التصريحات أشترك العدد المشار أليه وربما سيكون العدد في تزايد.

تطبيق Bip شرح التسجيل به وماهي الخطوات التي يجب إتباعها للتسجيل في التطبيق البديل للواتس آب :-

الخطوة الأولي هو أن يقوم المستخدم بالتسجيل برقم هاتفه الخاص في تطبيق بيب من المواقع التي تتيح تنزيل التطبيق الخاصة بهواتف أند رويد . الخطوة التالية إذا كان المستخدم يريد شراء رقم هاتف أفتراضي تم وضع هذه الخاصية داخل التطبيق لشراء وتسجيل رقم هاتف افتراضي بالضغط علي الخانة المخصصة له في التطبيق . الخطوة التالية بعد شراء الرقم الافتراضي يرسل رمز التأكيد علي البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ليتم التفعيل للتطبيق . يفضل أن يتم تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم في التطبيق وأيضاً من خلاله يحصل علي رمز تفعيل عبر البريد الإلكتروني يتم بعد ذلك السؤال من التطبيق بأن يسمح له بالوصول للصور والوسائط والملفات علي هاتفك الخاص حتي يتفاعل مع جميع الوسائط ويجب التأكيد علي ذلك من المستخدم . تظهر بعد ذلك بيانات الهاتف التي تم إدخالها ونوعية الهاتف يتم الضغط علي التأكيد بأن البيانات الخاصة بهذه المعلومات صحيحه ثم الطلب بتسجيل اسم المستخدم للتطبيق ويتم تسجيل اسم المستخدم . الخطوة التالية يتم أختيار الصورة المراد أن تكون مرفقة للتطبيق والتي تميز مستخدم التطبيق وليكن صورته الشخصية أو أي صوره أخري يريد أن تكون مرفقه بالتطبيق. يتم السؤال من قبل التطبيق بأنه هل تريد السماح بأن يتم الوصول إلي سجل المكالمات علي الهاتف ويتم الضغط علي كلمة تأكيد بعد ذلك تظهر قائمة خاصه بأنه في حالة أن المستخدم يريد عمل اتصال جديد يختار من يريده من القائمة الخاصة بأرقام الهواتف علي هاتفه ومن ثم يبدأ بعمل المكالمات . وبهذه الخطوات السابقة يكون قد تم التسجيل في تطبيق بيب البديل لتطبيق واتس آب والاستمتاع بالمزايا الأخري داخل التطبيق .

تطبيق Bip الجديد الذي تم طرحه من الشركة التركية تورك سيل هل بالفعل بديل قوي للواتس آب :-

تم التصريح من الشركة المبرمجة للتطبيق الجديد بالنصيحة التي تم توجيهها لمستخدمي تطبيقات التواصل بأن يستخدموا هذا التطبيق البديل والجديد الذي تم برمجته من الشركة التركية ومن المميزات التي يحتويها التطبيق الجديد أنه تطبيق للمراسلة يمتاز بالسرعة فيما يخص المراسلات ورفع الميد يا المختلفة وقالت الشركة عنه أنه يعمل بنظام ألأند رويد مما يجعله متناسب مع فئات كثيرة من الهواتف وأضافت الشركة المصدرة بأن التطبيق الجديد يتمتع بمزايا الواتس آب مما كان معتادون عليه المستخدمين ، وتم طرح هذا التطبيق من الشركة التركية بعد تداول معلومات تخص الفيس بوك بأنه هو من يمتلك واتس آب وبعد ما تم وضع أمور أخري متعلقة بسياسة الخصوصة المتعلقة بكل أمور الأعمال التجارية وأصحابها بأن يقوموا باستخدام ما يخص الخدمات التي أضيفت علي برنامج التواصل فيس بوك ليتم التخزين لأي محادثات تتم في الواتس آب وما يتم مشاركته في الفيس بوك .

التطبيق البديل الجديد وما هي المميزات التي يحتوي عليها التطبيق الجديد :-

يتميز هذا التطبيق الجديد المطروح من الشركة التركية بمميزات عديدة مما جعل المستخدمين ينجذبوا لهذا التطبيق وبالفعل منذ طرحه وفي خلال يومين تم تنزيل التطبيق علي هواتف المستخدمين لأكثر من مليوني مستخدم مما جعلهم يتخذون القرار بأن يكون هذا هو البديل المفضل ومن مميزات التطبيق الجديد ما يلي :-

يدعم التطبيق الميزة الخاصة بكل المكالمات الصوتية التي يتخللها الميزة الإضافية وهي الإمكانية في أجراء تعديلات علي المكالمة الصوتية بأن المستخدم يقوم بزيادة الحجم الخاص في جودة المكالمات التي يجريها.

تم وضع مميزات عديدة في التطبيق والتي تظهر علي لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف وهي خصائص خاصة بالترفيه والتي تم وضع رموز عديدة داخل التطبيق وهي رموز تعبيرية .

الميزة التي أضيفت أيضاً علي التطبيق هي أنه مجاني بشكل كامل وليس هناك أي رسوم خاصة باستخدامه .

تطبيق بيب يتميز أيضاً بدرجات الخصوصية العالية التي كانت حريصة الشركة المصدرة علي هذا الأمر وأيضاً العوامل الخاصة بالأمان .

تم أصافة الميزة في التطبيق بأنه يتم من خلاله تقديم كل ما يتعلق بمحتوي رياضي تم وضعه ومحتويات أخري إجتماعي رياضي وإخباري لكي ما يزيد من تمتع مستخدمي هذا التطبيق .

تم إضافة ميزة باسم ألو والتي من خلالها يمكن المستخدم الذي قام بتحميل التطبيق علي هاتفه بأن يتواصل مع أحد أصدقاءه وليس لأصدقائه هذا التطبيق علي هواتفهم الخلوي أو الهاتف الأرضي يمكنهم إجراء المكالمات بهذه الميزة .

ميزة الإمكانية الخاصة بالمشاركة في الموقع الخاص بالمستخدم مع أصدقاءه في حالة أنه رغب في ذلك .

Bip وما هي التصريحات التي تم طرحها أيضاً من قبل الشركة المصدرة للتطبيق الجديد :-

بديل الواتس آب وما قالته الشركة عن التطبيق بأنه برنامج خاص بالتراسل بين المستخدمين له ويمكن لأي مستخدم بأن يستخدمه ليبقي دائماً علي تواصل مع كل من يريد التواصل معهم كما تم إضافة إلعاب عديدة علي التطبيق وهي ألعاب فيديو وأيضاً تم أصافة ألعاب كلاسيكية والجزء الأكبر من الألعاب الكلاسيكية تعمل بخاصية الفلاش.

تورك سيل الشركة المصدرة للتطبيق البديل وما هي الإضافات الخاصة بالتطبيق :-

تم أطلاق الاسم الخاص بالتطبيق والذي يشمل الحزمة الخاصة به باسم تورك سيل بيب . الترخيص الذي تم بناءً عليه أصدار التطبيق مجاني بشكل كامل منذ أصدار التطبيق . يعتمد تشغيل التطبيق الجديد علي أنظمة التشغيل أند رويد مما يجعله متوافق مع شريحة كبيرة من الهواتف . يتطلب تشغيل التطبيق الجديد علي الهاتف بأن يكون محتوي علي نظام أند رويد 4.1 أو أحدث من ذلك . يشتمل التطبيق الجديد علي اللغة العربية ويحتوي علي أربعة وأربعون لغة أخري . حجم التطبيق الجديد كمساحة محتلة علي الهاتف هي ثمانون ميجا بايت .

تطبيق Bip الذي تم أصداره في الثالث من يناير الحالي من الشركة التركية ليكون بديل لتطبيق واتس آب منذ ذلك التاريخ وحتي هذا اليوم قام أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم بتنزيل التطبيق الجديد علي الهواتف وربما هذا يكون مؤشر لأهتمام المستخدمين بأن لا يستخدمون واتس آب مرةً أخري وذلك بعد سياسة الخصوصية التي سوف تطبق من الثامن من فبراير القادم علي كل مستخدمي واتساب مما أضطر مستخدمي تطبيقات التواصل بأن يبحثوا عن بديل أخر فهل هذه التطبيقات الجديدة التي يتم إصدارها للمستخدمين تجعل الشركة المصدرة للوات آب أن تتراجع عن ما ستفعله أم ستمضي قدماً في تنفيذ الأمر.