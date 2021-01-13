نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق سيجنال بديل الواتساب الجديد 2021 شرح تسجيل Signal لهواتف الأندرويد والآيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تطبيق سيجنال بديل الواتساب الجديد 2021 ؟ ظهرت ضمن تطبيقات المحادثات الجديدة تطبيق Signal وبخاصة بعد مشكلات الواتساب whatsapp والتي تم الحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بل وفي برامج التوك شو هذه الفترة، فقد اصدرالواتس آب قرار في أواخر عام 2020 بأنه مطلع 2021 لم يعمل تطبيق المحادثات الواتساب على بعض الهواتف سواء بنظام الأندرويد أو الآيفون، بخلاف ذلك جاءت مشكلة خصوصية البيانات التي تسمح بتبادل المعلومات الشخصية المرسلة من صور وأرقام هواتف مع الفيسبوك مما أثار غضب مستخدميه في العالم أجمع، واصبحوا يبحثون عن بدائل له، ومن خلال موقع ثقفني نلقي الضوء عن تطبيق سيجنال Signal الجديد، من خلال التعريف به، وكيفية التسجيل به بالخطوات.

تطبيق سيجنال 2021 ومشكلات الواتساب

بعد الإعلان عن تحديثات سياسية الخصوصية الخاصة ببرنامج وتطبيق واتس اب سادت حالة من الجدل بين المستخدمين، وتتمثل تلك التحديثات في مشاركة بيانات المستخدمين مع العديد من التطبيقات وفي حال عدم قبول المستخدم للشروط والأحكام الجديدة الخاصة بسياسية الخصوصية سوف يتم حذف حساب الواتس اب الخاص، على أن يتم تطبيق تلك الإجراءات بداية من يوم 8 فبراير2021.

هذا ولقد أصبحت تحديثات سياسية الخصوصية لتطبيق برنامج الواتس اب الجديدة مشكلة تهدد ملايين المستخدمين بإلغاء وحذف حساب الواتس اب الخاص بهم، الأمر الذي دفع الكثير من المستخدمين للبحث عن أفضل البدائل التي تجعلنا نحافظ على خصوصية المستخدمين.

ما هو تطبيق سيجنال Signal

يعد تطبيق سيجنال واحدا من أفضل التطبيقات التقنية الحديثة والتي تعمل على مسار تطبيق واتس اب، حيث يمكن لتطبيق سيجنال فعل كل ما يقوم به تطبيق الواتس اب، كما يمكن تفعيله باستخدام رقم الهاتف ليتمكن المستخدم من خلاله إرسال الرسائل النصية أو الرسائل الصوتية وكذلك إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى الأفراد المسجلين بقائمة الهاتف والمجموعات، كما يتيح تطبيق سيجنال الجديد إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بشكل فردى وجماعي مع تطبيق خاصية التشفير لكل منها.

مميزات تطبيق سيجنال بديل الواتساب

بعد التحديثات الأخيرة على تطبيق واتس اب قام المستخدمين بالبحث عن بدائل للتطبيق، ومع البحث ظهرت العديد من البرامج التي تشبه في مضمونها تطبيق الواتساب، ولكن يعد تطبيق Signal وهو التطبيق الأفضل، نظرا لما تميز به من مميزات جعلته يأتي في مقدمة الاختيارات بين العديد من البرامج وهي:

يدعم تطبيق سيجنال خاصية التشفير للرسائل النصية ومكالمات الصوت والفيديو

يعمل على جميع أنظمة التشغيل المختلفة يتميز بسهولة الاستخدام.

يقدم تطبيق سيجنال شعار حماية الخصوصية، حيث لا يمكن للتطبيق الوصول إلى أكثر من رقم الهاتف الخاص بك ولا يحاول ربط هويتك بتطبيقات أو حسابات أخري.

ومن أهم مميزات الخصوصية المدعمة في تطبيق سيجنال أنه لا يسمح بإضافة أفراد المجموعات بشكل تلقائي، ولكن عادة ما تتم من خلال إرسال دعوة للأشخاص ومن خلالها يتم قبول الدعوة للانضمام للمجموعة أو عدم الانضمام.

شرح خطوات التسجيل في تطبيق Signal

الدخول على متجر التطبيقات لهاتفك بحسب نظام التشغيل

متوافر التطبيق على متجر App Store لأجهزة لأجهزة iPhone و iPad.

متوافر التطبيق على متجر google Play لأجهزة android

يتم تنزيل التطبيق على سطح الهاتف

ثم الدخول عليه والتسجيل برقم هاتفك

خطوات التسجيل في تطبيق سيجنال بديل الواتساب الجديد بالصور

هذه خطوات التسجيل وإنشاء حساب عبر تطبيق سيجنال بديل الواتساب في حالة البحث عن بديل

بعد فتح التطبيق يظهر لكم بهذه الصورة، اضغط على استمرار

تأتي رسالة يحتاج signal الوصول إلى جهات اتصال، ويوجد تغيير (ليس الآن- استمرار)

بالضغط على ليس الآن يحولك إلى ادخل رقم هاتفك – ومفتاح الدولة التابع لها هاتفك

بعد كتابة الرقم يتم الضغط على التالي وتأتي لك رسالة رمز التحقق، ثم يحولك إلى إنشاء رقم تعريفي خاص بك وتأكيده مرة أخرى.

ثم بعد ذلك يتم الدخول لإعداد الملف الشخصي بكتابة الاسم والسم الأخير اختياري، ثم زر التالي

بذلك تم إنشاء حساب على تطبيق سيجنال لكل الهواتف المحمولة

تصريح المتحدث الرسمي للواتساب حول سياسة الخصوصية

ازداد البحث من مستخدمي تطبيق المحادثات الشهير واتس آب عن بديلا له، بعد إصدار بيان بتغيير سياسة الخصوصية به، للبحث عن بديل بعيداً عن الشركة المملوكة للفيسبوك، وقد جاء تصريح آخر للمتحدث الرسمي لشركة الواتساب أمس الإثنين 12 يناير 2021 يوضح بأن:

تحديث سياسة الخصوصية جاءت لتمكين الشركات الراغبة في تقديم خدماتها عبر تطبيق الواتساب باختيار الخدمة، وذلك بهدف تيسير التواصل بين الشركات والعملاء عبر تطبيق whatsapp

وهنا حرية الاختيار لمستخدم الواتس آب في التواصل أو الرفض

وأنه لا تغيير في ممارسة مشاركة البيانات بين الواتس والفيسبوك

بسبب تطبيق سيجنال شركة مغمورة تحقق أرباح خيالية

من خلال تغريدة قام بها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات حول استخدام برنامج المحادثات سيجنال الجديد بعد سياسة مشاركة البيانات الشخصية، فقد قام متابعيه بسوء فهم بشراء أسهم في شركة لا علاقة لها بالتطبيق تدعى “Signal Advance” مما حققت أرباح خياليه، وقفز سعر السهم من 60 سنت إلى 7.19 دولار، وهي شركة تم تأسيسها عام 1992 في تكساس باسم “Biodyne “، وكانت تقدم خدمات للعاملين بالمجال الطبي والقانوني، ثم الآن ركزت في استخدام التكنولوجيا للرعاية الصحية وتم تسميتها “Signal Advance” وما حدث يتحقق منه أن الرزق بيد الله عز وجل، وما علينا سوى التوكل عليه سبحانه وتعالى.

وكما أوضحنا خطوات بسيطة وسهلة تتم بعد تنزيل تطبيق سيجنال بديل الواتساب في حالة التغيير إلى تطبيق Signal والبحث عن مواقع تواصل جديدة بين الأصدقاء وبخاصة تواصل للهواتف، والتي تستخدم أرقام الجوال وسيلة للتسجيل.