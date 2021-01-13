نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة تشغيل تطبيق سيجنال بديل الواتساب على الأيفون والأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق سيجنال بديل تحديث واتساب الأخير من أهم الموضعات بحثًا خلال هذه الأيام، حيث تتصدر لأخبار تحديثات واتساب الجديدة أهم الأخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن تغييرات في سياسات الخصوصة في تطبيق واتس أب الذي سيجري تحديثات في نظام خصوصية البيانات من خلال مشاركة بعض بيانات المستخدمين مع تطبيق face book باعتبارها الشركة الأم، ولكن هذا الأمر أثار غضب ملايين من ستخدمي الواتساب حول العالم، وأدت هذه التحديثات إلى اضطرار الكثير لمغادرة التطبيق ومسحه من هواتفهم، كما دفع الكثير منهم إلى البحث عن تطبيقات بديلة أخرى للمراسلات، ولعل من أكبر المستفيدي من مشكلة تحديث واتساب الجديد وتخلي واتساب عن ملايين من مستخدميه هو تطبيق signal لذلك نقدم لكم شرح مفصل عن كيفية استخدام تطبيق سيجنال وطريقة تشغيل برنامج سيجنال للأيفون والأندرويد مع كشف ماهية سياسة الخصوصية الجديدة في إصدار الواتساب الجديد والمعلومات التي ستتم مشاركتها بين الفيس بوك والواتساب.

مشكلة تحديث واتساب الجديد

قام تطبيق واتساب بإبلاغ مستخدمي التطبيق عن بدء سياسية الخصوصية الجديدة من يوم 8 فبراير 2021 ميلادية، حيث طلب التطبيق من مستخدميه قبول التغيير الجديد، حيث سيكون إلزام على مستخدمي التطبيق القبول حتى يتمكن المستفيد من استخدام التطبيق وإلا لن يتمكن من استعمال الواتساب أو فتحه بعد اليوم الثامن من فبراير القادم، ةحسب ما تم الإعلان عنه فإن البرنامج سوف يشارك مع الفيس بوك بيانات محددة عن المستخدمين، وهذه البيانات تشمل رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف ونوع الهاتف.

طريقة تنزيل تطبيق سيجنال

يمكن تحميل تطبيق سيجنال على أجهزة الأندرويد والهواتف الأبل، كذلك يمكن تحميل signal على الكمبيوتر، فهو تطبيق مجاني يتم تحميله من جوجل ستور وأبل ستور، وفيما يلي طريقة تحميل سيجنال على الهواتف الذكية:

ادخل على متجر جوجل أو متجر أبل من على الهاتف. أكتب كلمة تطبيق سيجنال في البحث. اختيار التطبيق والقيام بالنقر على كلمة install للتثبيت. يقوم النظام بتحميل التطبيق على الهاتف ثم اضغط كلمة open لفتح التطبيق.

طريقة تشغيل برنامج سجنال

يسمح تطبيق sinal بديل الواتساب لاستعمال نظام التشفير في إرسال الرسائل الجماعية والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية وإرسال الصور والفيديوهات عبر الإنصال بالإنترنت، لذلك يستوجب على المستخدمين استخدام شبكة الإنترنت لإجراء المحادثات عبر التطبيق، كما يمكن استخدام تطبيق سيجنال بديلًا لتطبيق الرسائل النصية، ولكن في هذه الحالة يتم خصم رسوم من المستخدم، وتكون في هذه الحالة الرسائل غير مشفرة لأنها يتم إرسالها عبر شركة الاتصالات التي يتبع لها المستخدم، وفيما يلي نقدم طريقة استخدام تطبيق سيجنال على الحوال:

فتح البرنامج عبر الضغط على زر open. يطلب التطبيق الإذن من المستخدم للدخول على ملفات الوسائل والميديا وجهات الإتصال الخاصه به على الهاتف. اضغط على كلمة continue لمتابعة عرض عرض طلبات الإذن الأخرى. في حال رفضك قد يطلب منك التطبيق الموافقة فيما بعد. تظهر شاشة خاصة بإدخال رقم الهاتف اضغط على زر register لمتابعة التسجيل. بعد هذه الخطوة يطلب منك التطبيق الإطلاع على الرسائل النصية للتحقق من رقم الهاتف الذي تم إدخاله. اضغط على زر contiue للمتابعة. انقر على كلمة allow لتأكيد الموافقة. بعد السماح لتطبيق سيجنال بقراءة الرسائل النصية فإنك قد قمت بإكمال عملية التسجيل بالفعل.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال بعد عرض أهم ملامح مشكلة واتساب الجديدة بعد الكشف عن سياسات شديدة في سياسة الخصوصية للتطبيق الذي أغضب الكثير من مستخدميه، وعرضنا من خلال هذا المقال كيفية تحميل تطبيق سيجنال على الهاتف وكيفية تثبيته وتفعيل على الأندرويد والأبل، حيث ارتفعت شعبية تطبيق signal بشكل كبير من يوم الخميس الماضي ووصل إلى أكثر من 100000 تحميل حسب الأرقام الرسمية المعلنة.