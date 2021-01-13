نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشكلة واتس اب الجديدة وشرح تطبيق سيجنال البديل ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة واتس اب الجديدة ، أصبح الجميع الآن يتداول الحديث حول مشكلة واتس اب والبحث عن تطبيق بديل له، وذلك بسبب رغبة عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتس اب في حذف حسابهم، والعمل على تطبيق آخر يحمي خصوصيتهم ومعلوماتهم.

وقد انطلقت هذه المشكلة عندما ظهر إشعار على تطبيق واتس اب يخبر مستخدميه بأنه يتم الآن تحديث سياسة الخصوصية، وما على المستخدم إلا قراءة سياسة الخصوصية والموافقة عليها، أو الخروج من التطبيق وحذف الحساب.

ونتيجة لذلك لجأ عدد كبير من الأشخاص إلى تطبيقات أخرى بديلة عن الواتس اب مثل تطبيق تليجرام وتطبيق سيجنال الذي نصح به رجل الأعمال الكندي أيلون ماسك، وبالتالي أصبح الآن من أكثر التطبيقات تحميلًا على جوجل بلاي.

مشكلة واتس اب الجديدة التي يقلق منها الجميع

بدأت مشكلة واتس اب الجديدة ، حينما ظهر إشعار مثير على تطبيق واتس اب يخبر فيه عملائه بأنه سيتم تحديث الشروط والسياسات الخاصة بالتطبيق، وأعطاهم مهلة حتى يوم 8 فبراير للموافقة عليها أو الخروج من التطبيق، وتهدف السياسة الجديدة إلى ربط تطبيق واتس اب مع خدمات موقع فيس بوك وذلك عن طريق مشاركة بيانات المستخدم.

وقد أعلن مارك زوكيربيرغ أن الهدف من هذا الأمر هو تشغيل وتحسين الخدمات المُقدمة من تطبيق فيسبوك أو واتس اب هذا إلى جانب تجربة مجموعة من الخدمات الجديدة سواء كانت خدمة الاتصالات الجماعية أو عرض المحتويات المثيرة للاهتمام أو غيرها من الخدمات الأخرى.

وينبغي الإشارة إلى أن مارك زوكيربيرغ قد أطلق على هذا التحديث اسم التشغيل البيني أو ما يسمى بـ interoperability والذي يهدف إلى تلقي رسائل الواتساب على الفيسبوك بدون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف الخاص بك، هذا إلى جانب اطمئنان المشتري في حالة المعاملات التجارية.

وبعد حالة الرعب التي انتشرت بين مستخدمي تطبيق واتس اب، أكد التطبيق أن جميع الرسائل الموجودة بداخله تكون مشفرة، حيث أنه لا يمكن لأي جهة خارجية أن تطلع على هذه الرسائل، هذا إلى جانب عدم مشاركة تطبيق الواتس اب للرسائل التي تقوم بإرسالها سواء كانت صور أو أي ملفات أخرى.

تطبيق سيجنال بديلًا لتطبيق واتس اب

يعد تطبيق سيجنال أحد التطبيقات التي نصح باستخدامها رجل الأعمال الكندي أيلون ماسك وهو صاحب أول إنترنت فضائي في العالم كله، من أجل التغلب على مشكلة واتس اب الجديدة، ويتميز تطبيق سيجنال بأنه يشبه إلى حد كبير تطبيق الواتس اب حيث يتم تفعيله عن طريق رقم الهاتف.

ومن خلاله يستطيع المستخدم إرسال جميع الرسائل التي يرغب بها، أو إجراء محادثات صوتية أو محادثات مرئية سواء كان للأفراد أو للمجموعات، وذلك باستخدام دعم ميزة التشفير بشكل كامل.

مميزات تطبيق سيجنال

تبعًا لما حدث من مشكلة واتس اب الأخيرة، نطرح بعض مميزات تطبيق سيجنال الجديد والبديل له، كما يلي:

يتميز تطبيق سيجنال بأنه يدعم التشفير حيث أن جميع الرسائل الخاصة بك والمعلومات تكون محمية ومشفرة وذلك لأنه مملوك لمنظمة Open Whisper Systems التي لا تهدف إلى الربح.

يمكنك تحميل التطبيق مهما كان نوع جهازك وذلك لأنه يعمل على جميع أنظمة التشغيل.

يوفر التطبيق ميزة التشفير من طرف إلى طرف حتى تضمن تأمين جميع محادثاتك.

يتميز التطبيق بوجود شعار حماية الخصوصية وبذلك فإن جميع بياناتك تكون محمية حيث أنه يصل إلى رقم هاتفك فقط.

يوفر لك التطبيق ميزة عدم إضافتك إلى المجموعات حتى يحصل على إذنك.

كيفية تحميل تطبيق سيجنال

يتم تحميل تطبيق سيجنال على هواتف الأندرويد من جوجل بلاي. ويتم تحميل تطبيق سيجنال على هواتف الآيفون من آب ستور. وبعد التحميل سيطلب منك التطبيق أن تسمح له بالدخول على جهات الاتصال الخاصة بك وملفات الميديا. ثم تقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص وحينها سيتم إرسال رمز لك مكون من 6 أرقام. بعد إدخال الرمز اضغط على أيقونة Submit. قم بوضع صورة شخصية وبعدها اضغط على Finish. وأخيرًا سيطلب منك التطبيق الإذن بأن يكون هو التطبيق الأساسي للرسائل النصية.

الخاتمة

بهذا نكون قد عرضنا لحضراتكم أبعاد مشكلة واتس اب الجديدة ، وشرحنا تطبيق سيجنال البديل ومميزاته، مع توضيح بالخطوات لكيفية تنزيله على متجرين جوجل بلاي وآبل ستور.