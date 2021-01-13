نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردود واتساب على الشائعات المنتشرة مؤخراً ومنافسة قوية مع تطبيق سجنال في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب قام بتحديث الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاص به، وتتضمن التحديثات الجديدة المزيد من المعلومات حول تطبيق واتس اب WhatsApp، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتس آب الخاصة به، وكيفية الشراكة مع فيس بوك حتى يتم تقديم عمليات دمج عبر منتجات شركة فيس بوك في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم.

قامت الشركة المسؤولة عن تطبيق واتساب التعليق على تعديل سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق، وكان ذلك رد “واتساب” على العديد من الانتقادات التي طالته لمشاركة بيانات المستخدمين للتطبيق مع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأجاب على تساؤلات مهمة قد شغلت بال المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

رد تطبيق واتساب WhatsApp على الشائعات

الرسائل الخاصة والمكالمات: الجهات المختصة بتطبيق “واتساب” قد أشارت في منشور بجانب “فيسبوك”، لن يستطيعوا قراءة الرسائل الخاصة بمستخدمي التطبيق أو الاطلاع على المكالمات الواردة وما يدور بها التي تتم من خلال التطبيق، وقد لفت whatsapp إلى أن الرسائل الخاصة بالمحادثات مشفرة بأسلوب الأطراف، أي تحويل رسالة إلى رسالة سرية من قبل مرسلها إلى مستقبل الرسالة، وفك تشفيرها فقط من قبل المستقبل النهائي. حفظ التسجيلات: وقد أكد واتس اب أنه لا يتم حفظ سجلات المستخدمين الذين يرسلون الرسائل أو يستخدمون ميزة الاتصال بالتطبيق، ويعتبر في منشوره أن تخزين مثل تلك البيانات يمثل خطرا على الخصوصية والأمان وليس من أساليب الشركة المُصنعة للتطبيق. جهات الاتصال: يتم منح المستخدم الإذن لتطبيق واتساب بمشاركة جهات الاتصال المحفوظة في سجل الاتصالات، فإنه لا تتم مشاركتها مع موقع التواصل الاجتماعي Facebook، إذ أن الهدف من هذه الصلاحية يتمثل في جعل المراسلات تتم بشكل أسرع وموثوقية أعلى. خصوصية المجموعات: يستخدم تطبيق واتسآب عضوية المجموعات ليتم تسليم الرسائل بدقة وحماية الخدمة من البريد العشوائي والإعلاني المزعج، علما أن التطبيق يؤكد عدم مشاركة تلك البيانات مع Facebook لأغراض إعلانية. تنزيل البيانات: يستطيع مستخدمي تطبيق الواتساب تنزيل البيانات والمعلومات التي يمتلكها التطبيق والخاصة بالحساب.

طريقة نقل محادثات واتساب إلى تطبيق سجنال