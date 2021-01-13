نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضبط تردد قناة أون تايم سبورت 3 on time sport الناقلة لبطولة اليد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 3 تُمثل عملية بحث كبيرة في الوقت الراهن بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المستضافة في مصر، وتستمر القناة أيضًا في نقل برامجها الأخرى، سواء إن كانت مباريات الدوري المصري أو برامج نقل الأخبار الرياضية والتحليل، وهناك مواجهات كثيرة خلال الدور ال 32 من البطولة، وعلى رأسها مباراة الجزائر والمغرب في الجولة الأولى للمجموعة السادسة على رأسهم، وغيرها من مباريات المنتخبات العالمية مثل المنتخب الفرنسي والبرتغالي، وسنوفر لكم قناة أون تايم سبورت 3 on time sport الجديد تردد 2021 الناقل الرسمي للبطولة على الأقمار الصناعية.

قناة أون تايم سبورت 3 on time sport

محبي أنواع الرياضة المختلفة في العالم، أنتم على موعد مع مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، في مصر، الحدث الرياضي المتميز، الذي يشهده العالم أجمع، لا سيما محبي ومشجعي المنتحبات المشاركة في البطولة، واستطاعت قناة أون تايم سبورت الرياضية الثالثة الحصول على أحقية نقل المباريات.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 on time sport

يمكن متابعة قناة أون تايم سبورت الثالثة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

أون سبورت تردد: 12303.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقية.

مباريات المنتخب المصري على أون سبورت الثالثة

ويشارك المنتخب المصري في البطولة العالمية لكرة اليد للرجال، ويفتتح أولى مبارياته بلقائه مع المنتخب التشيلي، الأربعاء 13 يناير وذلك من خلال صالة القاهرة الدولي، بالإضافة إلى المباراة الثانية التي تأتينا مع منتخب مقدونيا، يوم السبت المقبل الموافق 16 من شهر يناير في تمام الساعة السابعة والنصف.

والمباراة الثالثة في الدور ال 32 للمنتخب المصري ستكون مع المنتخب السويدي، وستكون من خلال استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً، وقد أعلن الجهاز الفني للمنتخب، القائمة النهائية للمباريات، وخصوصًا المباراة الأولى له والتي تضم 16 لاعبًا.

وكافة المباريات تنقلها قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي العربي نايل سات، لمتابعة بدون تقطيع أو تشويش لكافة الأحداث والمباريات في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.