نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تحديث “واتس آب” الجديد وتصريح الشركة وأفضل البدائل المتاحة للتطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة تحديث “واتس آب” الجديد وأفضل البدائل المتاحة للتطبيق، ومقارنة تطبيق “واتس آب” بالتطبيقات البديلة مثل: تطبيق “Signal, Telegram”، قام تطبيق “واتس آب” بطرح تحديثات جديدة في سياسة الخصوصية، والذي يتيح له مشاركة بيانات المستخدمين مع الشركة الأم “فيس بوك”، هذا الأمر الذي تسبب في إثارة الجدل حول التطبيق والذي أدى أيضاً لغضب الكثيرين، هذا التحديث في سياسة الخصوصية الذي دفع الكثير من المستخدمين إلى حذف تطبيق “واتس آب” والقيام بتحميل تطبيقات أخرى، ربما يكون وصل عددهم إلى الملايين بسبب السياسة الجديدة، وقام “واتس آب” بإبلاغ المستخدمين بالتحديثات الجديدة في سياسة الخصوصية، عن طريق رسالة، والذي يطلب منهم الموافقة على التحديث الجديد، حيث أنه لن يستطيع المستخدمين استخدام التطبيق قبل الموافقة على الشروط الجديدة، تلك الشروط التي ستنفذ في يوم 8 من الشهر المقبل “فبراير”.

تصريح شركة “واتس آب” بشأن التحديث الجديد:

قامت الشركة بإصدار تصريح رسمي والذي يخص التحديث الجديد في سياسة الخصوصية، حيث صرح المتحدث الرسمي لشركة “واتس آب” في بيان يوم الإثنين الماضي، بأن شركة “الواتس آب” قامت بعمل تحديث جديد في سياسة الخصوصية، والذي يمكن الشركات التي ترغب في تقديم خدماتها الخاصة عبر “واتس آب” في المستقبل من تلقي خدمات أمنة وهذا يكون عن طريق شركة “الفيس بوك” والتي تعتبر الشركة الأم لشركة “واتس آب”، وأوضح أيضاً أنه لا يجب القلق أبداً لأن التغييرات سوف تؤثر بشكل أساسي على التواصل مع تطبيق “واتس آب للأعمال” “WhatsApp Business”، وحيث جاء في البيان أن التطبيق يريد أن يسهل على المستخدم إجراء عمليات الشراء والحصول على المساعدات من الشركة مباشرةً عن طريق “واتس آب”، وفي الوقت الذي يستخدم فيه معظم الأشخاص التطبيق للتحدث مع الأصدقاء والعائلة، يستخدمه آخرون في التواصل مع الشركات وبشكل متزايد، جاء هذا بهدف تسهيل تواصل تلك الشركات مع عملائها وتقديم خدمات أفضل لهم عن طريق “واتس آب”، وأضاف أيضاً أنه بعد تحديث التطبيق يظل لدى المستخدم للتطبيق حرية اختيار إذا أراد أن يتواصل مع تلك الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك، كما أضاف أن هذا التحديث لا يتسبب في أي تغيير يتعلق بمشاركة البيانات عبر “واتس آب” مع “فيس بوك”، كما أن التحديث لا يؤثر أبداً في خصوصية تواصل المستخدمين مع الأصدقاء أو الأقارب حول العالم، كما أن الشركة تؤكد على التزامها التام بحماية الخصوصية لجميع المستخدمين للتطبيق.

غضب المستخدمين من التطبيق حول العالم:

أدت سياسة الخصوصية الجديدة المنتظر تنفيذها إلى غضب معظم المستخدمين لتطبيق “واتس آب” في جميع أنحاء العالم، والذين قرروا إلغاء تثبيت التطبيق من على أجهزتهم والانتقال إلى البدائل، والذي جاء على رأسها تطبيق “سيجنال” “Signal”، حيث قام بعض من نشطاء الخصوصية بالتشكيك في قبول الاستحواذ على البيانات عبر تطبيق “تويتر”، والذين قاموا باقتراح تطبيقات أخرى على المستخدمين مثل تطبيق: “Signal, Telegram”، وقابل المستخدمين التحديثات الجديدة بالكثير من الانتقادات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قاموا باتهام الشركة والتطبيق بانتهاك خصوصيتهم، كما قام بعض المستخدمين بإبداء رأيهم بعدم الرضا بتفعيل التطبيق لسياسة الخصوصية الجديدة بدون إطلاع المستخدمين عليها، في الوقت نفسة الذي قام بعض الأشخاص بالتغريد على تطبيق “تويتر” بقائمة من التطبيقات كبدائل لتطبيق “واتس آب” كما قالوا أنها تتميز بحمايتها للخصوصية لجميع المستخدمين، وأنها تتميز أيضاً بخاصية تشفير قوية للرسائل والوسائط.

مقارنة البدائل بتطبيق “واتس آب”:

ظهر العديد من التطبيقات التي يمكن أن تكون بديلاً لتطبيق “واتس آب”ومنها: