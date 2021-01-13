نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل واتساب WhatsApp بعد التصريحات الجديدة وافضل التطبيقات التي يمكن استخدامها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بديل واتساب WhatsApp أصبح البحث علي بدائل تطبيق واتس آب هو الحل الوحيد أمام جميع مستخدمي التطبيق، بعد التصريحات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل مؤسسي شركة واتس آب والتي أصبحت مملوكة لشركة فيس بوك، وهذه التصريحات الجديدة تقر بتحديث سياسة خصوصية التطبيق في بداية يوم 8 من شهر فبراير المقبل للعام الحالي 2021 ميلادية، أما بالنسبة للتحديث فقد تم الإعلان علي انه سيتم مشاركة البيانات مع تطبيقات ومنتجات فيس بوك والذي بدوره يقوم الفيس بوك بمشاركته مع شركات خاصة أخري، مما أثار غضب كثير من مستخدمي التطبيق في مختلف دول العالم بسبب انتهاك خصوصيتهم وتهديد سرية البيانات و المحادثات بين المستخدمين ،كما أن واتس آب سيشارك بدوره أرقام هواتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول مع فيس بوك، كما سيتم مشاركة معلومات عن الحساب وعن تفاعل المستخدمين مع بعضهم البعض،وأيضاً سيتم مشاركة عنوان IP والمنطقة الزمنية واللغة ومعرفات وغيرها، كما تم الإشارة إلي انه في حالة رفض المستخدمين مشاركة تلك البيانات سيتم حذف حساب المستخدم من واتس آب نهائياً.

بديل واتساب WhatsApp

1- سيجنال SIGNAL

من خلال المقال يمكنك أيضاً قراءة تطبيق سيحنال بدل من واتساب، تطبيق سيجنال SIGNAL هو احد التطبيقات التي توجد علي جوجل ستور google store وآبل ستور apple store وهذا التطبيق تشبه كثيراً تطبيق واتس آب من حيث الاستخدام، حيث يمكنك تشغيل التطبيق عن طريق إدخال رقم الهاتف الخاص بك، وارسل رسائل نصية مشفرة ورسائل صوتية و الصور وذلك مقاطع الفيديو بين المستخدمين كما يمكنك إجراء مكالمات صوتية ومرئية مع مستخدم واحدا أو مجموعة من المستخدمين وتطبيق سيجنال له العديد من المميزات وهي كالتالي:

لا يجمع تطبيق سيجنال signal بياناتك الشخصية : ويعمل التطبيق علي رفع شعار الحماية للمستخدم، ويعد تطبيق سيجنال هو التطبيق الأفضل من حيث الحفاظ علي الخصوصية مقارنةً بباقي التطبيقات الشبيهة، حيث أن كل البيانات الشخصية التي يمكن أن يصل إليها هو رقم هاتفك ولا يمكنه ربط الهاتف بهوية المستخدم علي الإطلاق.

: ويعمل التطبيق علي رفع شعار الحماية للمستخدم، ويعد تطبيق سيجنال هو التطبيق الأفضل من حيث الحفاظ علي الخصوصية مقارنةً بباقي التطبيقات الشبيهة، حيث أن كل البيانات الشخصية التي يمكن أن يصل إليها هو رقم هاتفك ولا يمكنه ربط الهاتف بهوية المستخدم علي الإطلاق. تطبيق مفتوح المصدر ويعمل علي دعم التشفير : يعتبر تطبيق سيجنال أكثر أماناً بين جميع تطبيقات التراسل الأخري ، حيث أن التطبيق مفتوح المصدر وهو ملك لمنظمة البرمجيات ” open whisper systems ” وهذه المنظمة منظمة غير ربحية حيث تعمل علي جعل الاتصالات الخاصة متوفرة للجميع .

: يعتبر تطبيق سيجنال أكثر أماناً بين جميع تطبيقات التراسل الأخري ، حيث أن التطبيق مفتوح المصدر وهو ملك لمنظمة البرمجيات ” open whisper systems ” وهذه المنظمة منظمة غير ربحية حيث تعمل علي جعل الاتصالات الخاصة متوفرة للجميع . حفظ النسخ الأساسية في جهازك مع التشفير: حيث يتم تخزين نسخة احتياطية من الرسائل والصور والملفات في جهاز مجلد في تطبيق الملفات، وبجانب هذا تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي ، وفي هذا التطبيق يتم تشفير بيانات برمز مرور مكون من 30 رقم ، لا بد من حفظ هذه الأرقام في حالة الحاجة الرجوع إلي النسخة الاحتياطية.

لن يتم إدخالك في أي مجموعات دون الموافقة: من اهم مميزات تطبي سيجنال انه لا يمكن لأي شخص في قائمة هاتفك أن يضمك لأي مجموعة دون موافقتك كما يحدث في تطبيق واتس آب الحالي.

بديل واتساب WhatsApp

2– تطبيق تانجو

تطبيق تانجو من التطبيقات المجانية التي توجد علي البلاي ستور play store و التي تتميز بالكثير من المرح و المتعة ويسمح لك تطبيق تانجو من التواصل مع أصدقائك بطريقة سهلة ويمكن استخدام التطبيق في إرسال رسائل نصية أو مكالمات صوتية أو المكالمات عن طريق الفيديو .

3– تطبيق فايبر

يعد تطبيق فايبر من التطبيقات المناسبة كبديل عن واتس أب حيث تحتاج إلي إدخال رقم الهاتف لمعرفة هوية المستخدم، وتعتبر خدمة تطبيق فايبر متاحة بشكل كبير علي جميع أجهزة الهواتف الاندرويد و البلاك بيري وسيميان و ويندوز فون وبادا وغيرها، وفي خلال الفترة السابقة قد تم تطوير تطبيق فايبر من قبل أيفون وهي من أكثر التطبيقات استخداماً في مختلف دول العالم ويمكن من خلال التطبيق إرسال الرسائل و المكالمات الصوتية بطريقة أسهل كما يمكنك مشاركة المجلدات بسهولة واكثر ما يجعلك تستمتع بالتطبيق ميزة الاتصال الجماعي في آن واحد لأكثر من 100 شخص مع استخدام رموز تعبيرية ملونة.