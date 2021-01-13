نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نقل محادثات واتساب لتطبيق سيجنال وما هو الفرق بين واتساب وتليجرام وسيجنال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية نقل محادثات واتساب لتطبيق سيجنال signsl أزمة الخصوصية في واتساب الجديد 2021 بعد تحديثه أثارت جدلاً كبيراً بين المستخدمين بشأن تخوفهم مما يتعلق بهذا التطبيق بما يخص الحماية، والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمستخدمين من تسريبها، والبيانات والمحادثات الخاصة من الدخول إليها وسرقتها كل هذا أصبح مرعب بالنسبة لمستخدمين واتساب حول العالم بعد تحديثاته الجديدة التي أدخلت إليه، وعندما دخل المستخدمين على التطبيق بعد تحديثه فقد فوجئ الكثيرين بهذه السياسات الجديدة التي قد أدخلت على التطبيق بالاشتراك مع الفيسبوك على هذا التعديل الذي سيجعل كل بياناتك الشخصية معروفة لدي الجميع، وقد تجدها معروضة على الفيسبوك أمام الجميع، ولم تعد خاصة كما كانت،لذلك لجأ الكثير حول العالم لإيجاد بدائل للواتساب، ويكون أفضل أماناً لهم، وأكثر خصوصية وهما تليجرام وسيجنال، وما الفرق بين التطبيقات.

كيفية نقل محادثات المجموعات من تطبيق واتساب إلى تطبيق سيجنال:

نتيجة لما حدث من واتساب، أراد الجميع تغيير التطبيق وانتقال لتطبيق أخر أكثر خصوصية، ولكنهم قد واجهوا مشكلة وهي الرسائل والمحادثات والمجموعات، وأشيائهم المهمة الموجودة على واتساب، لذلك لجأت سيجنال إلى عمل طريقة لنقل هذه المحارثات والرسائل وهي:

قم بتحميل، وتثبيت تطبيق سيجنال من جوجل بلاي على هاتفك الشخصي.

افتح التطبيق، ستجد في الأعلى من الجانب الأيمن في الشاشة ثلاث نقاط اضغط عليهم.

اضغط على settings من القائمة الظاهرة أمامك.

ثم قم باختيار group link.

بعد ذلك بتفعيله أي تشغيله.

بعد ذلك في نفس النافذة ستجد كلمة share بالأسفل قم بالضغط عليها.

بعد ذلك اذهب إلى تطبيق الواتساب، قم بفتح أي مجموعة تريدها وقم بلصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة.

ستجد أن أي شخص له الحق في الرابط يستطيع الانضمام إلى المجموعة التي قمت بإنشائها في تطبيق سيجنال.

الفرق بين كلاً من واتساب وتليجرام وسيجنال:

يوجد في كل تطبيق مميزات وعيوب تعرف عليها.

تشفير الطرف إلى طرف:

يتميز واتساب بأنه مفتوح المصدر بشكل كامل، ونسخته الاحتياطية ليست مشفرة.

أما تليجرام فهو يتميز بأنه ليس مفتوح المصدر وتستطيع السيرفرات الموجودة به الوصول إلى مفاتيح التشفير.

يتميز سيجنال بأنه مفتوح المصدر، وأنه بشكل كامل يدعم التشفير من طرف لطرف، ويتميز بأنه الأكثر أماناً منهم.

النسخ الاحتياطي للدردشات في كلا التطبيقات:

يتميز واتساب، وواتساب الأعمال بقدرته على عمل نسخ احتياطي Back up من قبل شركات الطرف الثالث، ويتم حفظ النسخة في شركة أخرى، ربما تكون جوجل.

أما سيجنال فهو يعمل على إتاحة تشفير النسخ الاحتياطي بطريقة افتراضية للمستخدمين.

أما تليجرام فهو يعمل على تدعيم النسخ الاحتياطي مدمجة في خدمة تخزين سحابي، أما الدردشات الخاصة به لا يتم لها عمل نسخة احتياطية.

منع الآخرين من أخذ لقطة شاشة لسيجنال وواتساب وتليجرام:

يدعم سيجنال هذه الخاصية دائماً.

واتساب، وواتساب الأعمال لا يدعم هذه الخاصية.

يدعم تليجرام هذه الخاصية فقط في الدردشة السرية.

تأمين المحادثات الجماعية لسيجنال وواتساب وتليجرام:

يدعم سيجنال هذه الخاصية دائماً.

أما واتساب، وواتساب الأعمال لا يمتلك هذه الخاصية.

لا يمتلك تليجرام هذه الخاصية.

الرسائل ذاتية التدمير لكلاً من تليجرام وسيجنال وواتساب:

يدعم تليجرام هذه الخاصية مع الدردشات السرية.

يوفر ويدعم سيجنال هذه الميزة طوال الوقت.

أما واتساب، واتساب الأعمال أن التطبيق لم يتيح هذه الخاصية بشكل رسمي، بالرغم مما عرف أن هذا التطبيق قد اختبر هذه الميزة، ولكن لم يصدرها بعد.

ما هو أفضل بديل لتطبيق واتساب:

يبحث الكثير منا عن تطبيق بديل للواتساب بعد الأحداث التي عرفت بشأن واتساب وتحديثاته بشأن الأمان والخصوصية، لذلك يبحث الكثيرون عن تطبيق يكون أكثر أماناً، وأكثر خصوصية من واتساب، لذلك نجد تطبيقين هما بدائل للواتساب هما سيجنال، وتليجرام، ولكن الأكثر أمانا وخصوصية أكثر من الأخر هو تطبيق سيجنال الأكثر حماية لمستخدميه حول العالم ونجد أن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينصحون الجميع باستخدامه حيث أنه يقوم بالوصول إلى أرقام الجوال التي سوف تستخدمها في المراسلات فقط، ولا يتجسس على خصوصياتك، ولا يتطلب منك معرفة بياناتك الشخصية.