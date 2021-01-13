نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل تطبيق سيجنال signal بديل الواتساب الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث خلال هذه الأيام حول تطبيق signal خاصة بعد الإعلان عن أنه يحمل نفس إمكانيات تطبيق الواتساب، بالإضافة إلى أن تطبيق الواتساب في الفترة الأخيرة أعلن عن تحديث جديد يشمل تغيير في سياسة الخصوصية، وهذه السياسة الجديدة تضم شرط الموافقة على الربط بين سياسة الواتساب وسياسة شركة الفيس بوك، مما أثار جدل وعدة تساؤلات بين المواطنين مستخدمي تطبيق الواتساب، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا خطوات تحميل تطبيق سيجنال signal والرد على كافة الأسئلة التي تدور في ذهن المستخدم، وتفاصيل عن خصوصية تطبيق الواتساب الجديدة.

تطبيق سيجنال Signal:

يعد تطبيق سيجنال من أكثر التطبيقات التي يتزايد عمليات البحث عليها خلال هذه الأيام، حيث يعد هذا التطبيق من أهم التطبيقات التي يمكن استخدامها كل يوم بدون مواجهة أي مشاكل، وهذا باعتبار أن هذا التطبيق بديل عن تطبيق الواتساب، ومن الجدير بالذكر أن أغنى رجل في العالم قد أبدى رأيه من خلال موقع تويتر عبر صفحته الرسمية عن إعجابه الشديد حول تطبيق سيجنال الجديد، ومن خلال هذا المقال نعرض خطوات تحميل تطبيق سيجنال signal.

خطوات تحميل تطبيق سيجنال Signal:

الدخول على متجر Google Play

اختيار أيقونة البحث

كتابة تطبيق signal

اختيار أيقونة تثبيت

بمجرد تحميل التطبيق على الهاتف يبدأ التسجيل في التطبيق

كتابة اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور والتأكيد عليها

إدخال رقم الهاتف

الانتظار حتى يتم إرسال رمز التأكيد التي يتم إرسالها عبر البرنامج للتأكد من صحة البيانات.

تحديث تطبيق الواتساب الأخير 2021:

أعلن تطبيق الواتساب في الفترة الأخيرة مع بداية هذا العام 2021 عن تحديثه الأخيره الذي يتمتع بسياسة جديدة يتم التعامل بها، حيث أصبح تطبيق الواتساب في هذا الوقت يقوم بمراسلة كافة المستخدمين حول سياسة الخصوصية الجديدة التي تشير إلى إمكانية نشر خصوصيات المستخدمين عبر تطبيق الفيس بوك من خلال الإعلانات، وقد أشارت من خلال مراسلتها أنه يجب الموافقة على هذه الشروط قبل يوم 8 من شهر فبراير، ومن لم يرغب في التحديث سوف يتم إغلاق حسابه بشكل نهائي.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب قدم ميزة التشفير من طرف إلى آخر، وهذه الميزة تفيد أمان التطبيق حيث ازدادت التحميلات من قبل مستخدمي هذا التطبيق الذي تجاوز 2 مليار شخص، ومع مرور الوقت أن هذا التطبيق كشف أنه هناك سياسة جديدة يتم تطبيقها وعلى كافة المستخدمين لاستكمال استخدام التطبيق الموافقة على هذه السياسة.

مميزات تطبيق سيجنال: