نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sport على النايل سات HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت حيث تعد ON Time Sport من القنوات المتخصصة في المجال الرياضى التابعة لمجموعة قنوات ON TV، و التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي و عشاق الساحرة المستديرة، حيث يسعى عشاق الكرة الرياضية البحث عنها دائماً لمتابعة المباريات الحصرية و مباريات الدوري المصري و مباريات كأس مصر و المباريات الحصرية المذاعة على التليفزيون، بالإضافة إلى المباريات الدولية التي تمتلك القناة حقوق بثها.

تردد قناة تايم سبورت HD على النايل سات

و تضم قناة أون تايم سبورت ثلاث قنوات بداية من عام 2021 يمكن من خلالهم متابعة المباريات الهامة، حيث تمتلك القناة الآن حقوق بث و نقل مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال و التي تذاع بداية من يوم الأربعاء الموافق 13 يناير بداية من مباراة مصر وتشيلي في تمام السابعة مساءً.

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

ويتم بث القناة عبر كل من النايل سات و العرب سات حيث قال أحد المصادر المسئولة عن إدارة قناة أون سبورت عن بيع حقوق بث بعض المباريات للقناة مما يعني زيادة الإقبال على مشاهدة القناة في أوقات المباريات الهامة، بالإضافة إلى وجود المحللين الرياضيين و نجوم الكرة الرياضية بعد و أثناء و بعد المباراة لتحليل المباريات مما يرفع من نسب مشاهدة القناة.

برامج قناة أون سبورت

تتخصص قناة أون سبورت في إذاعة عدد من البرامج الرياضية التي تهدف إلى تحليل المباريات المصرية و البطولات العالمية، كما تهدف إلى وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة لكل محبي و متابعي كرة القدم فى مصر و الوطن العربي، حيث يقدم تلك البرامج نخبة من الإعلاميين الرياضيين ونجوم الساحرة المستديرة و نخبة من المحللين الرياضيين يقوموا بتحليل المباريات و توقعاتها قبل الإذاعة و بعدها مثل برنامج مع شوبير يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، وبرنامج سناد مصر، وبرنامج يقدمه الإعلامي سيف زاهر، و برنامَج جَمهور التالتة، وبرنامج استاد أون.

يمكن الآن إستقبال قناة اون سبورت بجود عالية في الصورة والصوت، حتى يتمكّن المشاهدين من استقبالها بسهولة من أجهزة الريسفير، ومتابعة كافة المباريات بأفضل صورة على مدار اليوم، دون تقطيع أو تشويش من خلال كل من عرب سات و نايل سات، و هذه الترددات هي: