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عمر شويل - جدة أفضل 7 تطبيقات بديلة عن الواتس آب أشهرهم تطبيق سيجنال في عام 2021، في الفترة الأخيرة وضع تطبيق واتس آب “WhatsApp” مجموعة من الشروط التي يلزم على متابعينه الموافقة عليها قبل حلول شهر فبراير القادم وفي حالة على عدم الموافقة على تلك الشروط سوف يتم حذف حساب الواتس آب الخاص بهم وهذا ما أثار جدل كبير بين مستخدمينه، وهذه الشروط تختص بسياسة الخصوصية، وتشمل هذه الشروط مجموعة البيانات المالية والبيانات الخاصة بالمستخدمين من IP وكذلك رقم الهاتف و صورة الحساب الخاصة بالتطبيق وغيرها، كما أعلان الواتس على تعاونه التجاري مع موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، وهذا ما يعني أن من المحتمل أن جميع تلك المعلومات سوف يتم مشاركتها عبر الفيس بوك وملحقاتِه من انستجرام وغيره ولم يكن هناك تشفيراً للبيانات.

أفضل 7 تطبيقات محادثة بديلة لتطبيق الواتس آب

نتيجة للشروط الجديدة التي فرضها الواتس آب دعا العديد من الخبراء بضرورة البحث عن تطبيقات محادثات أخرى معتمدة على تشفير البيانات من تلك التطبيقات الفايبر وسكاي بي واللاين وهانج أوتس وشات أون والتيليجرام وعلى رأس تلك التطبيقات والتي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة تطبيق سيجنال.

تطبيق سيجنال أشهر التطبيقات البديلة لتطبيق الواتس آب في عام 2021

تطبيق سيجنال”Signal” هو تطبيق محادثة شبيه للواتس آب وهو يتميز بتشفير البيانات وعدم إتاحتها، كما أن يلقي تلك التطبيق دعمه من مؤسسة غير مُربحة، فهو من إحدى التطبيقات آمنة الاستخدام، ونجد أن مُنذ أيام قليلة وبعد أن أصدر تطبيق الواتس آب الشروط الجديدة ناشد رجل الأعمال إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا موظفيه بضرورة استخدام تطبيق سيجنال.

مميزات تطبيق سيجنال Signal

يدعم تطبيق سيجنال ميزة التشفير للبيانات

يعمل التطبيق على جميع أنظمة التشغيل والهواتف الذكية الحاملة لنظام الأندرويد وكذلك نظام Ios وmacos وlinux

يعتبر تطبيق سيجنال أكثر التطبيقات الآمنة والبديل للواتس آب حيثُ أن لايمكن لأي شخص حتى ولا مسئولي التطبيق الإطلاع على الرسائل المرسلة أو التَصنت على المكالمات الصادرة أو الواردة

يدعم تطبيق سيجنال من قَبل مؤسسة البرمجيات (open whisper systems) فهي مؤسسة غير مُربحة

يسمح التطبيق بتخزين نسخة احتياطية على الجهاز الخاص بالمستخدم وليس على الخزانة السحابية وفي حالة النسخ الاحتياطي يتم تشفير البيانات على هيئة أرقام عددها 30 رقم.

تطبيق التيلجيرام بديل للواتس آب

يعتبر تطبيق التيلجيرام من التطبيقات المفضلة استخداماً بدلاً من الواتس آب، فهو تطبيق معتمد على السيرفرات السحابية، فهو يعتمد على تقديم الرسائل المجانية كما يحتفظ على سرية المعلومات حيثُ لايطلع على معلومية الرسالة الواردة سوى المستقبل.

تطبيق السكايب أو السكيبي “Skype”

هو تطبيق تابع لشركة مايكروسوفت الأمريكية، فما يميز تطبيق سكايب هو أن يستخدم على جميع أجهزة الكمبيوتر وعلى ويندوز 10 وكذلك ويندوز 7، كما هو منافس لشركة ماك الأمريكية، وما يلزم ذكره هو أن تطبيق سكايب هو الأكثر استخداماً في المحطات التليفزيونية، لأنه يتم استخدامه أثناء المقابلات التليفزيونية.

تطبيق Hangouts

يعد من ضمن التطبيقات البديلة استخداماً للواتس آب ويتميز تطبيق Hangouts بأمانه العالي وسرية معلوماته، فهو تطبيق تابع لشركة جوجل الأمريكية، ويمكن تشغيله على منظمات عديدة مثل الأندرويد والأيفون أيضاً، كما يسمح تفعيله عبر البريد الإلكتروني “gmail”.

تطبيق فيسبوك ماسنجر

لهذا التطبيق عدة مميزات وهي: