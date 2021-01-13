نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة مباراة مصر وتشيلي في أفتتاح كأس العالم لكرة اليد رقم 27 الليلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق كرة اليد العالمية عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، لمتابعة فاعليات بطولة كأس العالم في كرة اليد رقم 27 التي تحتضنها مصر في الفترة من 13 يناير الجاري حتى يوم 31 من نفس الشهر، في عدة مدن مصرية ولأول مرة تقام بطولة العالم في كرة اليد من 32 فريق، بعد أن كانت تضم 24 فريق فقط واستعدت الدولة المصرية لإخراج البطولة على أفضل ما يكون من أقامة صالات جديدة، خصيصاً لبطولة العالم واهتمام السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي شخصاً بأن تخرج البطولة في الشكل الذي يليق بمصر الجديدة مصر المتقدمة، وسوف تقدم القناة جميع مباريات البطولة حصرياً على شاشتها والليلة الافتتاح، الذي يحضره كبار رجال الدولة والعديد من الضيوف الكبار مثل الدكتور / حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

تردد قناة أون تايم الجديد

تنقل قناة أون تايم سبورت الأولى والثالثة الليلة حفل أفتتاح بطولة العالم لكرة اليد، وسوف يقدم أغنية البطولة النجم تامر حسني وسوف تقدم فرق أوروبية عروض في حفل الافتتاح ومن المقرر أن يحضر حفل الليلة، السيد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصر، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والسيد حسن لبيب مدير عام البطولة، وبعد نهاية الحفل سوف تبدأ مباراة الافتتاح بين مصر وتشيلي.

تردد قناة أون تايم سبورت3

يلعب المنتخب المصري لكرة اليد ضمن المجموعة السابعة، التي تضم بجوار المنتخب المصري منتخب تشيلي، ومنتخب مقدونيا، ومنتخب السويد تبدأ مصر مبارياتها الليلة مع تشيلي، ثم في المباراة الثانية تلتقي منتخب مقدونيا يوم 16 يناير، وأخيراً منتخب السويد يوم 18 يناير.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات