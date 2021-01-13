ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القرنفل يومياً؟يعتبر القرنفل من التوابل المستخدمة لإضافة النكهة للعديد من الوصفات، واشتهر كونه مسكناً للآلام وخاصة آلام الأسنان، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المختلفة الأخرى.

وتتعدد الفوائد الصحية للقرنفل بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل؛ فيتامين ك وفيتامين ج وفيتامين أ، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والصوديوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز.

وهنا نستعرض لكم الفوائد المذهلة التي تعود على جسمك إذا تناول فصين من القرنفل يوميا، وفقا لما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- يقوي جهاز المناعة:

يعتبر القرنفل من أفضل الأطعمة التي يمكننا تناولها لدعم المناعة، لأنه يزيد من كمية خلايا الدم البيضاء في الجسم، ما يساعدنا على محاربة العدوى، وذلك بفضل فيتامين سي الذي يحتويه.

2- يحسن الهضم:

يمكن استخدام القرنفل كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث إنه يزيد من إفراز الإنزيمات الهضمية، كما أنه يقلل الغثيان، بالإضافة إلى أن القرنفل مليء بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك.

3- تخفيف آلام الأسنان:

هذه التوابل لها أيضاً خصائص مخدرة موضعية، لذا إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان، ضع فصًا فوق السن المزعج للتخلص من الانزعاج حتى تذهب لطبيب الأسنان المتخصص.

4- جيد لعظامك ومفاصلك:

يحتوي القرنفل على عناصر معينة مثل الفلافونويد والمنغنيز والأوجينول التي تعزز صحة العظام والمفاصل، وتزيد هذه المواد من كثافة العظام، وتشارك في تكوين أنسجة العظام، وتنقل المعادن الصحية إلى عظامنا.

5- له خصائص مضادة للجراثيم:

اختبرت دراسة أجريت في جامعة بوينس آيرس القرنفل ضد بعض البكتيريا الخطيرة، مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية، وأظهر البحث أن زيت القرنفل كان فعالاً في القضاء على هذه البكتيريا.

6- مليء بمضادات الأكسدة:

القرنفل هو المصدر الغذائي الأول والأكثر فاعلية لمادة البوليفينول، والبوليفينول عبارة عن مغذيات دقيقة لها فوائد كبيرة لجسمنا، فهي تخفض الكولسترول وضغط الدم، وتحسن وظيفة الشرايين ومرونتها، وتزيد من طول العمر.

8- تنظيم نسبة السكر في الدم:

يعتبر القرنفل مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم، مثل مرض السكري، لأنه يعمل مثل الأنسولين داخل الجسم، حيث إنه يساعد في تصدير السكر الزائد من دمك إلى خلاياك، واستعادة التوازن، والحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.