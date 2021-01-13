أسهل طريقة لتفعيل الرويال باس الذهبي Royel pass للعبة ببجي موبايل

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتفعيل الرويال باس الذهبي للعبة ببجي موبايل تعد لعبة ببجي من اشهر الألعاب نجاحا حيث حققت نجاحا في السنوات القليلة السابقة حيث يصل عدد مستخدميها 400 مليون لاعب في جميع أنحاء العالم، ببجي موبايل عبارة عن لعبة قتال يدخل اللاعبين إلي مجموعات تتكون من 2 إلي 4 أفراد، و يقوموا المجموعات بجمع الأسلحة و القتال حتي يصل إلى مجموعة واحدة فقط الرابحة .

أسهل طريقة لتفعيل الرويال باس الذهبي RP في لعبة ببجي موبايل؟

الرويال باس عليك أولا أن تعرف ما هو معني الرويال باس باللغة العربية “التذكرة الموسمية” أو “الممر الملكي” وهو العرض الموسمي تقدمة الشركة للاعبين كل موسم جديد من اللعبة، وهو عبارة عن مهمات يومية وأسبوعية وجوائز عديدة ومتنوعة منها ملابس بأشكال مختلفة وجديدة وأسلحة وقنابل، وهذا ما يساعد اللاعب على الفوز وقتال بشكل متميز وسهل والتقدم لمستويات متقدمة.

أنواع الرويال باس ؟

يوجد نوعان من الرويال باس و هما:

المجاني : و هو متاح لجميع لاعبي بلا استثناء ويقدم الكثير والعديد من الجوائز التي تساعد اللاعب على القتال، وعادة ما يتوقف المجاني عندما يصل اللاعب للمستوي ما بين ال 50 إلي 60.

الذهبي : ليس مجاني ومتاح فقط لمن يقوم بشرائه من خلال متجر شدات ببجي، وهو شراء شدات بأسعار وعروض مختلفة من خلال الفيزا أو بطاقة الائتمان الخاصة بلاعب.

أسهل طريقة لتفعيل الرويال باس الذهبي للعبة ببجي موبايل

من اجل شحن شدات ببجي بالطريقة الذهبية عليك أن تقوم بشحن عملة الUC و شراء بطاقات و منها :

بطاقات ببجي :

اشترِ البطاقة من خلال متجر بطاقاتي.

بمجرد شراء البطاقة سيصل كود في ثوانِ على بريد الإلكتروني الخاص بلاعب.

بعد حصولك على كود البطاقة، أذهب إلى موقع Pubg الرسمي.

أكتب أسم الـ ID خاصتك في اللعبة الذي تريد شحن الشدات له، ومن ثم أدخل كود البطاقة الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني.

وأخيرًا أدخل الحروف والأرقام التي تراها في الصورة، وأضغط على كلمة Redeem.

بطاقات آيتونز:

وهذه الطريقة لمستخدمي أجهزة ابل وهي ايفون أو ايباد، فمن خلال رصيد الـ Apple ID الخاص بك، والذي يتم شحنه من خلال الخطوات التالية: