نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق سيجنال بديل واتساب بالخطوات حماية رسائلك بكلمة السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زال البحث مستمر من قبل مستخدمي التطبيقات التي تحمل مراسلات، وذلك نظراً لما تشهده الفترة الأخيرة من بدائل لتطبيق الواتساب حيث يتم البحث عن أكثر التطبيقات أماناً والحفاظ على خصوصية المستخدم، مع العلم أنه نظراً لعديد من عمليات البحث الرائجة بين المستخدمين تم الكشف عن أن تطبيق سيجنال Signal هو من أفضل التطبيقات البديلة للواتس آب من ناحية الاستخدام، حيث يتميز بسهولة الاستخدام وعدم وجود شروط للاستخدام كما فعل الواتساب وأمان خصوصيات مستخدميه، وقد فعل تطبيق سيجنال عامل أمان أكثر لخصوصيات مستخدميه فعمل على زيادة الحماية لرسائل مستخدميه عبر إضافة كلمة سر إلى التطبيق نفسه إضافة إلى كلمة الأمان الخاصة بقفل الشاشة.

بالخطوات كيفية تعيين كلمة السر على رسائل تطبيق signal :

افتح تطبيق سيجنال على هاتفك الذكي سواء بنظام التشغيل ios أو الأندرويد

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى وإذا لم تكن قد حملت صورة مخصصة ستجد الأحرف الأولى من اسم المستخدم

اضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك في الزاوية العلوية اليسرى

حدد خيار الخصوصية privacy من القائمة الكاملة

اختر إعداد قفل الشاشة screen lock

وبمجرد تمكين الميزة يمكنك تخصيص ضبط توقيت قفل الشاشة ويتيح لك هذا الإعداد ضبط الوقت الذي يستغرقه تطبيق سيجنال في قفل نفسه

ثم طلب كلمة السر لإلغاء القفل ويمكنك القيام بذلك من خلال تحديد ضبط توقيت قفل الشاشة screen lock timeout

ومن النافذة المنبثقة حدد أحد الخيارات المتاحة بين دقيقة واحدة و 30 دقيقة أو على الفور

ثم الخروج من قائمة إعدادات تطبيق signal ومن التطبيق نفسه

سيتم اغلاق التطبيق بعد فترة المهلة التي اخترتها في الخطوات السابقة

وفي المرة التالية التي تريد فيها إرسال رسالة نصية في signal ستحتاج إلى إلغاء قفل التطبيق باستخدام كلمة المرور لهاتف ثم كلمة أمان التطبيق.

خطوات تنزيل تطبيق signal private messenger :

من الجدير بالذكر أن تطبيق signal private messenger من أكثر التطبيقات التي يبحث عنها مستخدمين السوشيال ميديا، حيث يعتمد هذا التطبيق على أنظمة تشغيل أندرويد android و ios وذلك بخلاف واتساب، بالإضافة إلى أنه تم توفير التطبيق من خلال تطبيق سيجنال أيضاً على ipad، ويمكن لمستخدمين أيضاً تنزيل تطبيق سيجنال وتثبيته على أنظمة التشغيل windows و linux و mac تماماً مثل واتساب، حيث لاحظ أنه لاستخدام تطبيق سيجنال على هذه الأنظمة الأساسية يجب تثبيت تطبيق سيجنال على الهاتف الذكي.

كيفية إعداد تطبيق سيجنال للاستخدام :

افتح تطبيق سيجنال على هاتفك الذكي واضغط متابعة اسمح الأذونات اللازمة ادخل رقم الهاتف الذي تريد استخدامه لتطبيق سيجنال وتحقق منه بمجرد التحقق أدخل اسمك وانقر فوق التالي لإنهاء الإعداد

كيفية إرسال الرسائل باستخدام تطبيق سيجنال :