طرق شحن شدات ببجي موبايل بعملة الUC للأشتراك فالرويال باس مجانا 100%

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عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي موبايل بعملة الUC مجانا 100%، ببجي تعتبر لعبة قتالية وتبدأ بمجموعه من الأفراد في الدور يصل الي 100 لاعب ساعيين الي المنافسه ضد بعضهم بطريقة فردية او تشكيل مجموعات لاخذ أقوى الاسلحه والمعدات التي تمكنهم من البقاء والقتال والانتصار في نهاية تلك اللعبة، كما وصل عدد لاعبينها الي اكثر من 400 مليون لاعب لما يميزها عن الالعاب الاخري من الحماس والتسليه والتجديدات والواقعيه دائما.

طرق شحن شدات ببجي موبايل بعملة الUC مجانا 100%

شدات ببجي موبايل هي من العملات الافتراضية، وتستخدم هذه العملات في شراء كافه العناصر المميزة في اللعبة مثل الملابس والازياء والاسلحه، وتستعمل في تفعيل golden royal pass لتمييز اللاعبين، ويعزز من فرص فوزهم في تلك المعارك، وتستيطع شرائها مقابل مبلغ مالي من بداية 1 دولار ولكن افضل عدد الشراء هو 10 دولار لامدادك بالعناصر المميزة.

طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا

شحن الشدات، يوجد الكثير من طرق شحن تلك الشدات بأمان وتوفر اللعبة اهم طرق الدفع عن طريق الفيزا والماستر وحساب paypal وفي بعض الدول تتيح الدفع والشحن،عن طريق رصيد الموبايل بواسطه إرسال رمز خاص ب ايميلك عبر اللعبة وترسل الشدات تبعا للمبلغ المدفوع .

بطاقات شدات ببجي موبايل مجانا

عليك شرائها وشحنها علي الايميل الخاص بك في اللعبه حيث بعد شرائها يصل كود التفعيل علي حسابك، ومن ثم تكتب ال ID الخاص بك في اللعبة التي تريد الشحن له ، وادخال كود البطاقه المتلقي علي حسابك والضغط علي كلمه Reedem، وافضل سعر تلك البطاقات بموقع بطاقتي داخل المملكه العربية السعودية.

بطاقات شدات ببجي موبايل بGoogle play

عليك التأكد أولا من وجود بطاقة دفع و رصيد بيها في حساب المتجر ثم دخولك اللعبة والتوجه الي واجهه شراء UC ،وتحديد العدد المراد شحنه منها وستقوم اللعبة بشكل تلقائي فتح وسيلة الدفع في حساب جوجل بلاي الخاص بك وسيصبح عليك تأكيد عملية الشراء وبعدها ستصلك ال UC ب حسابك علي اللعبه.

بطاقات شدات ببجي موبايل بAppStore

عليك شحن Apple ID بواسطه بطاقات iTunes ،سجل الدخول الي اللعبه بواسطه الايميل الذي تريد الشراء له ، اضغط علي الشدات واشتري الكميه المراد الحصول عليها وادفع باستخدم رصيد ايتونز الخاص بكالUC.