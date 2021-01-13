نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق id واحصل على آلاف الجواهر خلال ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير مجاناً أمر يهم جميع مستخدمي اللعبة من كافة أنحاء البلدان، فهي واحدة من أكثر ألعاب البقاء شهرة وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، فهى تشبه لعبة ببجي موبايل إلى حد كبير، وبدأ الملايين من المستخدمين يلعبون لعبة فري فاير من كافة أنحاء العالم نظراً لجو الإثارة والتشويق الموجود في اللعبة وبسبب المؤثرات الصوتية بداخلها، ومع كثرة استخدام لعبة فري فاير بدأ الكثير من المستخدمين بالبحث عن طرق شحن جواهر فري فاير مجاناً من أجل التمتع بجميع العناصر التي يمكن شرائها بواسطة الجواهر فى اللعبة، وإذا كنت أحد المهتمين تابع هذا المقال وتعرف معنا على كيفية شحن جواهر فري فاير مجاناً.

شحن جواهر فري فاير مجاناً

مع تحديث لعبة فري فاير بدأ اللاعبين يحتاجون إلى شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم، فهي تُعد كأحد العملات الافتراضية والتي يمكن من خلالها للاعب أن يحصل على المعدات المختلفة، وشراء الملابس والأسلحة والمركبات المتنوعة والتي تُزيد من حماس اللعبة بشكل كبير، وإليكم طريقة شحن جواهر فري فاير id.

شحن جواهر فري فاير عن طريق id

أولا عليك الدخول إلى موقع shop2game.com.

ثم اختيار الدولة التي تكمن فيها.

ثم قم باختيار التسجيل عن طريق معرف اللعب وهو الآي دي، وعمل وسيلة أنا لست ريبورت، وبعدها سوف تظهر أمامك الوسيلة التي يمكن الدفع من خلالها.

ثم باختيار خانة قسيمة غارينا، ومن ثم اختيار شراء بطاقة غارينا، ثم اختيار الباقة المناسبة من جواهر فري فاير وعمل تأكيد.

خطوات شحن جواهر فري فاير Free Fire

يمكنك الحصول على جواهر فري فاير بشكل مجاني من خلال بعض التطبيقات المختلفة والمتنوعة على جوجل بلاي، فهذه التطبيقات تعطى تعليمات بمتابعة بعض الفيديوهات أو دعوة الأصدقاء للعبها، أو مشاركتها مع الأهل والأصدقاء وبناءً عليه يتم منحك بعض النقاط التي يتم تحويلها إلى جواهر فري فاير، ومثال على ذلك لعبة lucky fishing، والتي تطلب منك عمل مشاركة من الأصدقاء بواسطة كود خاص به يتم الدخول من خلاله ويتم منحك الدولارات أو النقاط التي يتم من خلالها شراء جواهر فري فاير.