نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول تطبيق signal بديل WhatsApp الجديدة وأبرز المميزات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول تطبيق signal بديل WhatsApp، الذي يعد أحد أفضل البدائل الجديدة المتاحة للمستخدمين الذين تركوا برنامج Watts app وذلك بعد التحديثات الجديدة التي تمت من قبل برنامج وأتساب التي تخص الموافقة علي السماح بالدخول على المعلومات والبيانات الشخصية، وذلك مع أول تحديث تقوم في برنامج وأتساب، حيث مع موافقتك علي الشروط والأحكام يعد ذلك موافقة على مشاركة جميع بياناتك الشخصية على برنامج فيس بوك كما يعد هذا من أخطر ما يمكن، لذا أصبح الآن خيار تحميل تطبيق signal افضل البدائل الجديدة المتاحة.

تسجيل دخول تطبيق signal

تطبيق signal تجاوز أعداد الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق حول العالم تجاوز 2 مليار شخص، حيث يتمكن الأشخاص من القيام بتحميل التطبيق علي أجهزة الهاتف الذكي سواء كان الاندرويد او الايفون بسهوله ويسر، حيث يعد هذا التطبيق هو ضمن التطبيقات الجديدة البديلة الواتساب مثل تطبيق BIP الحديث.

مميزات تطبيق سجنال signal

تطبيق سجنال signal مجاني.

ضمان الحفاظ على الخصوصية والأمان.

إمكانية إجراء محادثات صوتية ومرئية بجودة خيالية.

إمكانية إجراء محادثات جماعية تصل إلي 150 شخص في وقت واحد.

طريقة تحميل تطبيق سجنال signal

يسعى الكثير من المستخدمين في البحث عن ألية تحميل signal الجديد لأجراء المحادثات العائلية التي تضمن وسائل الأمان، وكذلك المحادثات الجماعية، حيث يتطلب من الراغبين التوجه إلي متجر جوجل بلاي وتحميل التطبيق إذا كان جوالك يعمل بنظام الاندرويد، أما إذا كان جوالك يعمل بنظام ios فليزملك تحميل التطبيق من متجر ابل أستور.

خطوات تنصيب تطبيق signal

بعد أن تعرفنا علي علي آلية تحميل التطبيق يمكنكم الان إتباع التالي:

الضغط علي أيقونة signal كما في الصورة التالية.

القيام بالضغط علي كلمة فتح كما في التالي:

الضغط علي كلمة إستمرار كما كالتالي.

ثم الضغط علي إستمرار كما في التالي.

القيام بتسجيل رقم الجوال الخاص بك ثم إختيار اسم الدولة كما في الصورة السابقة ثم النقر علي كلمة التالي كما في الصورة التالية.

بعدها هتنظر دقيقة حتي يتم تحويلك مباشرة إلي التطبيق، في هذا الوقت من المتوقع أن تصلك رسالة على هاتفك تحتوي علي رقم سري، في حالة عدم وضعك للرقم سيتم تحويل مباشرة بعد مرور دقيقة.

في النهاية نود أن نعرف آراءكم حول هذا التطبيق في صندوق التعليقات أسفل مقال تسجيل دخول تطبيق signal.