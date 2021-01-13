نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تحديث واتساب الجديدة| قلق كبير قبل 8 فبراير.. وبدائل قوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد التحديث الرئيسي الذي أجراه WhatsApp على سياسة الخصوصية في 2016م، أعلنت الشركة عن شروط تحديث واتساب الجديدة المقرر تطبيقها فعليا في 8 فبراير المقبل 2021م، فيما أثارت جدلا واسعًا حول العالم، لم يتوقف منذ بدأ يوم الخميس الماضي، إذ وصل إلى كثير من مستخدمي التطبيق الأكثر تحميلا على الهواتف الذكية، رسالة تطلب منهم الموافقة على تلك الشروط، ولأن هناك نحو 2.2 مليار مستخدم لهذا “الأبلكيشن” فقد حدثت “ضجة كبرى”، تتهم الشركة باختراق الخصوصية، فيما ردت الأخيرة بأن هذا الإجراء لا يتسبب في أي تغيير بشأن مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك.

شروط تحديث واتساب الجديدة

شروط تحديث واتساب الجديدة المقرر تطبيقها في 8 فبراير 2021م، في جميع أنحاء العالم، عدا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وفي السطور التالية نتعرف معاً عن شروط التحديث الجديدة لهذا البرنامج العالمي:

هذا التحديث يسمح بمنح المعلومات لموقع “فيسبوك”، للاستفادة منها في خدمات ومتاجر إلكترونية. في 8 فبراير لن يعمل التطبيق مع الذين لم يوافقوا على الشروط. سيجري جمع المعلومات ومشاركتها مع شركات فيسبوك الأخرى كرقم الهاتف، وصورة الحساب. سيجري جمع نشاطات المستخدم على التطبيق إضافة لتحديد المعرف الرقمي (IP) لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته. تشمل أيضا جمع معلومات عن معاملات الدفع والبيانات المالية الخاصة بالمستخدمين.

WhatsApp يرد على المخاوف والانتقادات

في ظل الهجوم الضاري والانتقادات اللاذعة والمخاوف الكبيرة، ردت إدارة WhatsApp على كل هذه الأصوات، في بيان جاء تفاصيله على النحو الآتي:

قد ذكر التطبيق أن التأثير سيكون بشكل أساسي على التواصل مع WhatsApp Business. قال البيان إنه جرى الإعلان في أكتوبر الماضي بالحاجة إلى التسهيل على الأشخاص إجراء عملية شراء والحصول على المساعدة من شركة مباشرة على واتس آب. كما ذكر التطبيق أن الهدف أيضًا من التحديثات التسهيل على الشركات لتمضي مقدمًا اختيار تلقي خدمات الاستضافة الآمنة من شركتنا الأم فيسبوك. فيما أكد التطبيق أنه بالنسبة لمعظم المستخدمين لن يتغير شيء، ولا يؤثر على كيفية تواصلهم مع الأصدقاء أو العائلة أينما كانوا في العالم. قالت الشركة إنها تواصلت مع جميع المستخدمين بشأن التغييرات حتى يكون لديهم الوقت لمراجعة السياسة الجديدة.

بدائل قوية لتطبيق WhatsApp

في ظل هذا الزخم الكبير، تدوال كثير من الإخصائيين في التكنولوجيا عددًا من التطبيقات والقوية لتطبيق والبديلة لتطبيق WhatsApp، ومنها ما يلي:

تردد الحديث كثيرًا عن تطبيق “بيب” (BiP) التركي الذي يوفر جميع مزايا “الواتسآب”، لذلك حظي بنحو 5 ملايين مستخدم في 3 أيام فقط، ومتاح في نحو 192 دولة.

جاء أيضًا تطبيق Signal للتراسل المشفر، كما يدعم عرض الوسائط المتعددة “الصور والفيديوهات” ولا يسجل “بيانات وصفية” للرسائل أو المستخدمين.

بعد ذلك يوجد تطبيق viber، ويدعم التشفير الكلي للرسائل، كما يتيح للمستخدمين حذف المحادثات المرسلة لإخفائها من “الدردشة”، وكذلك “الدردشة الخفية”.

كما يوجد Hike Messenger، وفيه مميزات عديدة تجعله بديلا قويًّا لتطبق WhatsApp.