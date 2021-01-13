طريقة تحميل لعبة فورت نايت download fortnite 2021 على جميع الأجهزة

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت، لعبة فورت نايت واحدة من أهم الألعاب التي اكتشفت في هذا الوقت، حيث أن اللعبة نالت الإعجاب من جميع أنحاء العالم منذ أن تم اكتشافها في عام 2017م، كما أن اللعبة حققت الآلاف من المعجبين وفي وقت قصير جداً، وفي الآتي سوف نذكر لكم أسهل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت.
طريقة تحميل لعبة فورت نايت
تم اكتشاف برنامجاً مميزاً يتوافق مع كافة الأجهزة سواء كان الآيفون أو الأندرويد أو الأجهزة اللوحية من أجل تحميل اللعبة، وفي الآتي سوف نذكر لكم طرق تحميل لعبة فورت نايت.
- في البداية يتم الذهاب إلى الموقع الخاص باللعبة عن طريق شبكة الإنترنت.
- وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة “تحميل لعبة فورت نايت”.
- يتم النقر على الموافقة من أجل القيام بتحميل ملف اللعبة، وبعد ذلك عليك أن تنظر قليلاً لكي يتم الانتهاء من تحميل اللعبة.
- عليكم بتشغيل اللعبة يدوياً، وذلك من خلال القيام بتثبيت البرنامج.
- وبعد تثبيت برنامج Epic Games، فقم بالبحث عن لعبة فورت نايت من علامة التبويب.
- وانتظر قليلاً لكي يتم تثبيت اللعبة من تلقاء نفسها، وبهذه الطريقة فقد تكون تمكنت من تشغيل اللعبة بالطريقة المباشرة.
متطلبات تحميل لعبة فورت نايت
- بطاقة فيديو: NVIDIA GeForce GTX 660 أو AMD Radeon HD 7870 أو ما يعادله من GPU يدعم تقنية DX11.
- ذاكرة فيديو: 2 GB VRAM.
- المعالج: Core i5-7300U 3.5 GHz.
- الذاكرة: 8 GB RAM.
- نظام تشغيل: Windows 7/8/10 64-bit أو Mac OS Mojave 10.14.6.
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