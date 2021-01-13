نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت للجوال fortnite على الأندرويد والأيفون 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ إصدار لعبة فورت نايت وهي متاحة على متجر جوجل بلاي ومتجر أبل أيضًا، بالإضافة إلى أن عملية تنزيل اللعبة تتم بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع مقابل مادى للحصول على هذه اللعبة، واستمر ذلك الأمر لعدة أشهر حتى شهر اغسطس الماضي أعلنت شركة وشركة أبل إزالتهم للعبة من المتاجر الخاصة بهم وذلك بسبب أسباب أمنية. لعبة فورت نايت ماهي الأجهزة المتوافقة لتشغيل لعبة فورت نايت على الأندرويد؟ لكي يتم تحميل لعبة فورت نايت يجب أن تتوافر بعض من الشروط المتاحة على الجهاز المراد تحميل اللعبة عليه وهناك مجموعة من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندوريد والتي يمكن تحميل اللعبة عليها مثل:

أجهزة سامسونج يمكن تحميل اللعبة على جهاز S9 وجهاز S8 وجهاز A8+ وجهاز S7 ايدج وجهاز S7+ وجهاز جلاكسي s7.

أجهزة هواوي التي يمكن تحميل اللعبة عليها Honor 10 , Honor Play ,Mate 10 , Promate RS , Nova 3 P20 , Pro. طريقة تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر لكي يتم تحميل النسخة الجديدة من لعبة فورت نايت يقوم مستخدم اللعبة بالبحث عن موقع Epic Games ثم إتباع الخطوات اللازمة لإتمام عملية تسجيل الدخول عليه.

بعد تسجيل الدخول على الموقع أو إنشاء حساب إذا كانت هذه أول مرة للدخول، يقوم مستخدم اللعبة بالبحث عن لعبة فورت نايت من خلال محرك البحث الخاص بالموقع وفوراً ستظهر نتائج البحث ويقوم مستخدم اللعبة بالضغط على تحميل اللعبة وإتباع الخطوات المعطاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت للجوال fortnite على الأندرويد والأيفون 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.